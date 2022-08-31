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Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект.
Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября.
Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра".
7:45 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром в Белгороде произошли "несколько взрывов", после чего сработала система противовоздушной обороны.
31 августа
20:37 Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.
20:01 ВСУ во вторник за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.
19:00 Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке.
18:20 Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.
17:02 Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.
16:12 Украинские войска нанесли ракетный удар по частому сектору Новой Каховки из HIMARS, есть раненые, одна женщина погибла, сказали РИА Новости власти района.
14:34 Путин проводит встречу с Золотовым, просит доложить, как идет работа росгвардейцев на Украине.
14:17 Пентагон признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении.
13:57 ВСУ ведут обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ, сообщает ВГА.
13:36 Подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками в ДНР находится на завершающей стадии – Пушилин.
13:11 Ракетным ударом уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где производились взрывчатые вещества для ВСУ.
13:03 При разгроме проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях ВС РФ уничтожили 48 танков, более 1,2 тыс украинских военнослужащих.
12:34 ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор.
12:18 CNN: направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев.
11:40 В миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, в группе нет представителей Британии, США и РФ.
11:23 ВСУ предприняли попытку контрнаступления в районе села Кодемы ДНР, она отбита союзными войсками – Басурин.
11:02 ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала - Рогов.
10:54 Западная часть Новой Каховки остается без электричества из-за обстрелов ВСУ.
10:30 Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева.
10:03 Страны ЕС обсуждали создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий – Боррель.
09:40 В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов, предположительно, работает российская система ПВО.
09:13 ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне, инфраструктура переправы не повреждена.
08:23 ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива.
08:00 ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 10 ракет.
03:40 Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на юге Украины.
30 августа
20:14 29 августа в течение дня по прямому указанию Зеленского ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери – МО РФ.
19:45 Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти прекратить варварский обстрел Каховской ГЭС, в противном случае может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.
18:47 Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.
17:40 СК России сообщил, что зафиксирует и расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы херсонской областной администрации Ковалева. По предварительным данным, он погиб от огнестрельного ранения, нападение было совершено вчера у него дома. Жертвой злоумышленников также стала девушка, жившая совместно с погибшим.
17:30 В Мелитополе 5 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
17:19 Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в СЦКК.
16:54 Ситуация на Запорожской АЭС после украинской ракетной атаки контролируемая, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости власти региона.
16:29 Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
15:24 Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.
14:50 Глава Крыма Аксенов опровергает сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.
14:47 Танковый батальон и два пехотных батальона ВСУ брошены в направлении Великая Костромка – Дутчаны, сообщает журналист Анатолий Шарий.
14:27 В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест.
13:40 В Минобороны Украины заявили о начале наступательных операций на юге страны.
12:48 В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
12:44 Зеленский заявил, что отсутствие "Росатома" в санкционных списках "ненормально".
12:40 Путин планирует 1 сентября посетить Калининград.
12:18 Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, серьезных разрушений удалось избежать.
11:25 Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, рассказал российский постпред Ульянов.
10:51 Россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут потерять ее, если из-за введенного визового запрета и отказа банков проводить платежи не смогут оплачивать счета, сообщил вице-канцлер эстонского МВД Коммусаар.
10:18 Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун.
9:51 В Херсонской области убит заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв, сообщила Baza.
9:49 ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, готовившего убийство Дарьи Дугиной.
9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.
8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.
8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе.
29 августа
Рим внимательно следит за успехами Москвы