Эксперты прогнозируют длительность конфликта, как минимум, до конца зимы

Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект.

Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября.

Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра".

7:45 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром в Белгороде произошли "несколько взрывов", после чего сработала система противовоздушной обороны.

31 августа

20:37 Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.

20:01 ВСУ во вторник за час дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.

19:00 Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке.

18:20 Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.

17:02 Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:12 Украинские войска нанесли ракетный удар по частому сектору Новой Каховки из HIMARS, есть раненые, одна женщина погибла, сказали РИА Новости власти района.

14:34 Путин проводит встречу с Золотовым, просит доложить, как идет работа росгвардейцев на Украине.

14:17 Пентагон признает, что вряд ли военный потенциал Украины достаточен для достижения "значительных успехов" на южном направлении.

13:57 ВСУ ведут обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ, сообщает ВГА.

13:36 Подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками в ДНР находится на завершающей стадии – Пушилин.

13:11 Ракетным ударом уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где производились взрывчатые вещества для ВСУ.

13:03 При разгроме проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях ВС РФ уничтожили 48 танков, более 1,2 тыс украинских военнослужащих.

12:34 ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор.

12:18 CNN: направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев.

11:40 В миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, в группе нет представителей Британии, США и РФ.

11:23 ВСУ предприняли попытку контрнаступления в районе села Кодемы ДНР, она отбита союзными войсками – Басурин.

11:02 ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала - Рогов.

10:54 Западная часть Новой Каховки остается без электричества из-за обстрелов ВСУ.

10:30 Украинские войска оборудуют позиции в жилом секторе Николаева.

10:03 Страны ЕС обсуждали создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий – Боррель.

09:40 В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов, предположительно, работает российская система ПВО.

09:13 ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне, инфраструктура переправы не повреждена.

08:23 ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива.

08:00 ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 10 ракет.

03:40 Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на юге Украины.

30 августа

20:14 29 августа в течение дня по прямому указанию Зеленского ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери – МО РФ.

19:45 Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти прекратить варварский обстрел Каховской ГЭС, в противном случае может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.

18:47 Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.

17:40 СК России сообщил, что зафиксирует и расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы херсонской областной администрации Ковалева. По предварительным данным, он погиб от огнестрельного ранения, нападение было совершено вчера у него дома. Жертвой злоумышленников также стала девушка, жившая совместно с погибшим.

17:30 В Мелитополе 5 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

17:19 Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:54 Ситуация на Запорожской АЭС после украинской ракетной атаки контролируемая, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости власти региона.

16:29 Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

15:24 Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.

14:50 Глава Крыма Аксенов опровергает сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

14:47 Танковый батальон и два пехотных батальона ВСУ брошены в направлении Великая Костромка – Дутчаны, сообщает журналист Анатолий Шарий.

14:27 В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест.

13:40 В Минобороны Украины заявили о начале наступательных операций на юге страны.

12:48 В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

12:44 Зеленский заявил, что отсутствие "Росатома" в санкционных списках "ненормально".

12:40 Путин планирует 1 сентября посетить Калининград.

12:18 Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, серьезных разрушений удалось избежать.

11:25 Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, рассказал российский постпред Ульянов.

10:51 Россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут потерять ее, если из-за введенного визового запрета и отказа банков проводить платежи не смогут оплачивать счета, сообщил вице-канцлер эстонского МВД Коммусаар.

10:18 Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун.

9:51 В Херсонской области убит заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв, сообщила Baza.

9:49 ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, готовившего убийство Дарьи Дугиной.

9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.

8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.

8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе.

29 августа