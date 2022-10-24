Как проходит спецоперация ВС России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация ВС России на Украине. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на фронте остается напряженной

Более восьми месяцев на территории украинского государства не прекращаются ожесточенные боевые действия. Ситуация перешла на новый уровень после того, как была осуществлена вероломная провокация с подрывом на Крымском мосту. За этим событием последовал массированный обстрел территории Незалежной, который привел к веерному отключению электричества и отопления в стране.

На сегодняшний день пристальное внимание приковано к ситуации под Херсоном. Наши войска держат надежную оборону нового российского региона, однако Вооруженные силы Украины не оставляют попытки прорвать бреши. В самое ближайшее время может начаться большое наступление незалежных вояк на Херсонскую область.

Также ожидаются новые провокации в Запорожье, где расположена крупнейшая атомная электростанция. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию последних событий с фронта.

08:05 ВС Украины выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

24 октября 

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