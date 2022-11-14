Все громче звучат заявления о возможных переговорах

11 ноября стало известно о завершении реализации непростого решения по Херсонскому направлению. Наши войска были передислоцированы на левый берег Днепра, где займут твердую оборону. Военные специалисты подчеркивают, что такой шаг пришлось предпринять для того, чтобы сохранить жизни бойцов и избежать лишних потерь. Отдельно отмечается, что при перемещении войск ни одна единица техники и вооружения, а также ни одна жизнь военного не были потеряны.



Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины начали стягивать натовскую бронетехнику на Херсонский фронт. Эта точка на поле специальной военной операции остается одной из самых горячих зон.

Тем временем, среди западных кураторов киевского режима все громче звучат заявления о необходимости начать мирные переговоры. Впрочем, власти Украины не раз подчеркивали, что готовы пойти на такой шаг, только если Москва полностью "восстановит территориальную целостность" Незалежной, возместит "все ущербы", а также накажет "военных преступников". Такие требования неприемлемы для России. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий с полей СВО.

08:24 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.

08:11 Один из ключевых объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" получил серьезные повреждения.

14 ноября