Спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн трансляция

Спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн трансляция
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Российские войска продвигаются на Соледарском направлении

Вооруженные силы России за последнюю неделю смогли совершить прорыв на Соледарском направлении. По некоторым данным, войска смогли в ходе наступательных действий продвинуться в сторону центра города, прорвав оборону противника. В первую неделю января удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское. 

С 6 января 12:00 до 24:00 7 января действовал режим о временном прекращении огня, объявленный Министерством обороны России. Украинские власти отказались от перемирия на этот срок, заявив, что РФ таким образом может готовиться к наступлению и приведению собственных позиций в боеготовность.

ВСУ активно обстреливают Донецк и прилегающие к нему населенные пункты. По Зугрэсу в минувшее воскресенье украинские войска ударили "Точкой-У", по городу выпустили пять ракет из РСЗО.

10:48 Украинские СМИ сообщают также о взрывах в Харькове, остановлено движение метро.

10:27 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.

10:03 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и городе Очаков в Николаевской области.

10:00 На Украине заявили, что на восстановление инфраструктуры страны необходимо более $127 млрд.

14 января

21:55 Италия решила предоставить Украине одну систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщили СМИ. У самой Италии таких батарей только пять.

20:46 В Бердянске украинскими спецслужбами совершен теракт, подорван автомобиль главы администрации района Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города.

19:39 Минобороны РФ: штурм городских кварталов Соледара, оккупированных националистами, успешно выполнили добровольцы штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер".

18:50 Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в Евросоюз менее чем за 2 года – премьер-министр Украины Шмыгаль.

18:40 Власти Израиля прекращают выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам – СМИ.

18:35 Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники.

16:00 Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, вопрос отработан с Минобороны РФ – Турчак.

14:43 Путин рекомендовал до 1 мая рассмотреть предложения насчет уголовной ответственности за дискриминацию россиян, живущих за рубежом – Кремль.

14:32 Путин поручил представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации.

14:20 Заявления Минобороны РФ о взятии Соледара не соответствуют действительности, в городе идут бои – спикер Восточной группировки ВСУ Череватый.

14:15 Передача Киеву танков "Леопард" со стороны Варшавы без разрешения Берлина была бы противозаконной – Кабмин ФРГ.

13:34 Минобороны заявило о взятии Соледара.

13:29 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селах Журавлевка и Нехотеевка, которые регулярно подвергаются обстрелам, из 540 домовладений повреждено 283, часть из них будет снесена.

13:25 Путин заявил, что вся страна поддерживает участвующих в спецоперации российских военных и понимает их роль и миссию.

13:00 Работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующая процедура будет создана, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. 

12:40 НАТО перебросит 17 января из Германии в Румынию авиасистемы AWACS для наблюдения за "российской военной активностью" – заявление альянса.

12:23 Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Германии и главы ЕК фон дер Ляйен вызвала у него культурный шок и развенчала миф о немецкой практичности: "с санкциями провалились, просчитались".

11:50 Украинская разведка заявила, что в России планируют создать двухмиллионную армию. Об этом сообщается на сайте ГУ разведки Минобороны Украины. 

11:43 Отсрочка от мобилизации для отцов трех детей сейчас не действует, сообщили на горячей линии Минобороны РФ, пишет Daily Storm.

11:35 В Киевской городской военной администрации не считают летно-тактические учения Беларуси и России, которые должны начаться 16 января, прямой угрозой.

11:28 Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас – один танк уничтожен, два других пострадали – Baza.

11:16 Песков – Осторожно Media: "Кремлю ничего не известно об отмене отсрочки отцов с тремя детьми".

10:44 Депутат Госдумы Нина Останина заявила об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми, об этом она сообщила со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору.

10:35 Колесные танки AMX-10RC доставят на Украину в течение 2 месяцев, заявил французский министр обороны.

10:30 Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк извинился после скандала из-за запроса беседы Зеленского и главы Филиппин.

10:27 Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что считает возможной конфискацию имущества за критику ВС РФ и поддержку Украины.

10:01 Минобороны Беларуси заявило о приведении в готовность артиллеристов одной из механизированных бригад в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки.

9:18 Маслопрессовый цех в Сватове поврежден из-за обстрела со стороны ВСУ – офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

8:21 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет The Guardian.

7:50 Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества.

13 января

21:44 Спецсессию ГА ООН по Украине планируется возобновить в конце февраля, на нее будет вынесена резолюция по России.

21:17 МАГАТЭ намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

20:56 Верховная рада приняла закон, легализующий статус иностранцев, присоединившихся к экстремистскому военному формированию "Азов" (запрещен в РФ).

20:22 Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты.

19:47 Польские наемники составляют значительную часть в подразделениях ВСУ – НМ ЛНР.

19:05 Асад поддержку Дамаском проводимой РФ спецоперации на Украине.

18:20 Эрдоган намерен провести 13 и 14 января телефонные разговоры с Путиным и Зеленским по вопросу гуманитарного коридора, сообщил турецкий омбудсмен.

17:36 Думские партии обсуждают выдвижение участников СВО на ближайших выборах.

16:04 Роскомнадзор составил протокол в отношении издательского дома "Новая газета" по статье о дискредитации российской армии, организации грозит штраф до 500 тыс. рублей.

15:34 Армия России разгромила пять бригад ВСУ в Соледаре.

14:51 Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве – Mash.

14:36 В Соледаре остаются очаги сопротивления, но западная часть уже полностью под контролем российских сил, сообщает Народная милиция ДНР.

14:30 Минобороны РФ сообщило об успешных наступательных действиях российской армии на донецком направлении с ударами авиации и артиллерии

13:33 Песков о Соледаре: не время останавливаться. Он также отметил, что обстановка на Запорожской АЭС остается тревожной.

13:25 Венгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

13:16 На востоке Украины невозможно наступление ни с российской, ни с украинской стороны из-за сильного похолодания, пишет Bloomberg.

12:42 В большинстве областей Украины действуют экстренные или стабилизационные отключения света, в девяти регионах – аварийные, сообщает "Укрэнерго".

12:17 Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска.

11:27 Уфимский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который отказался проходить военную службу и участвовать в спецоперации на Украине, к пяти годам лишения свободы. 

11:12 Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским коллегой идею гуманитарного коридора для раненых, о которой говорила Анкара.

10:25 США и их западные партнеры на этой неделе ведут переговоры по поводу значений "потолка" цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

9:58 Украина провела военные учения возле белорусской границы. Об этом сообщает Reuters. 

9:44 Пушилин назвал "дешевым спектаклем" вбросы в украинских СМИ о коридоре для спасения украинских солдат, попавших в окружение в Соледаре.

9:34 Крым потребует от Украины компенсации за теракт на Крымском мосту. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

8:35 Молдавия будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья.

7:40 Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, об этом "Парламентской газете" сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

12 января

21:26 Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По его словам, мирные граждане выведены, уничтожены 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

21:22 Зампред Совбеза РФ Медведев считает, что поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части "искусственную страну".

20:19 Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.

19:05 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине для предотвращения дальнейших жертв.

18:40 Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск, заявили в Минобороны РФ.

18:39 Министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения в руководстве СВО: командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.

18:10 Британия вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки.

17:03 Дуда сообщил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

15:59 Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине, готова взять на себя лечение, заявил Эрдоган.

14:40 Сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов из Турции – дезинформация, подрывает мирные усилия – источник РИА Новости в администрации президента.

14:26 МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до 8.

14:08 Президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним, заявил украинский временный поверенный.

13:00 Минобороны России: Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе.

12:58 По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России, сообщает Минобороны РБ.

12:42 Соледар находится в стадии зачистки, к концу дня или максимум утром можно будет говорить о полном контроле, заявил командир спецназа "Ахмат" Алаудинов.

12:29 Четверо военнослужащих пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Курской области.

12:05 Песков не знает, предоставят ли Медведчуку российское гражданство после того, как Зеленский лишил его украинского. Также он указал, что перспектив по мирным переговорам с Украиной нет. 

11:18 В Москве "заминировали" все ТЦ – вероятно, сигнал поступил с Украины, эвакуация не проводится, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

11:05 Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщили в Штабе территориальной обороны.

10:44 В Харьковской и Донецкой области объявили воздушную тревогу.

10:41 Украинские войска не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР – британская Independent со ссылкой на мнение чиновников.

10:04 Украинские депутаты Рады Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин лишены гражданства Украины.

9:45 Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики.

9:33 Зеленский пообещал, что Третьей мировой войны не будет в 2023 году. Об этом президент Украины заявил зрителям "Золотого глобуса" во время видеообращения. 

9:08 Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменит генерала-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Ранее он принял у него командование группировкой "Центр" на СВО.

8:40 Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. 

8:18 Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем и их логистическая поставка, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

7:38 Киев закупает кассетные снаряды американского образца у Турции, утверждает Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.

11 января

21:41 Мужчина и женщина ранены при обстреле ВСУ города Шебекина в Белгородской области – губернатор.

21:19 США на следующей неделе начнут у себя подготовку украинских военных к обращению с ЗРК Patriot – Пентагон.

20:36 Среди обнаруженных в офисе аналитического центра Байдена секретных документов были данные разведки об Украине – CNN.

20:21 Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран – Верховная рада.

19:35 Власти Кировской области запретили использовать беспилотные воздушные суда на территории региона.

18:41 Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков, сообщает агентство DPA.

18:10 Сеть украинских супермаркетов VARUS заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в РФ после старта СВО.

17:38 Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста -Хуснуллин.

17:17 Лондон еще не принял окончательного решения о поставках танков на Украину.

16:46  При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина.

16:11 Жителя Киева задержали по подозрению в переправке уклонистов за границу.

15:37НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

15:02 ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении в течение суток.

14:28 Три украинских штурмовика Су-25 сбиты в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны.

14:00 ЕС и НАТО должны усилить помощь Украине – Столтенберг.

13:04 В Кремле не подтверждают и не опровергают информацию  о назначении генерал-полковника Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск.

12:46 Шойгу на совещании заявил, что главная задача, поставленная перед Минобороны – принять меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей.

12:37 Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что власти не будут публиковать список раненых во время обстрела в Макеевке мобилизованных из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны "иностранных разведок".

11:55 Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города – врио главы ДНР Пушилин.

11:50 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины.

11:47 Украинские ТГ-каналы сообщают,что в центре Херсона прозвучал сильный взрыв.

11:45 Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетных комплексов ПВО в городе.

11:36 Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы "Бук", потому что в 2008 году купила их, а не получила бесплатно, сообщило грузинское оборонное ведомство.

11:11 Ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. Частично разрушены 12 домов и 2 машины, а также повреждены опоры электропередачи.

11:04 России в нынешних условиях нужны такие армия и спецслужбы, чтобы у противников даже мысли не было воевать, заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

10:35 Пушилин заявил, что название города Артемовск, за который сейчас идут ожесточенные бои, определят жители: если захотят переименовать, то такая возможность будет.

9:21 В Соледаре идут бои за здание городской администрации. Подразделения ЧВК "Вагнер" в настоящее время ведут бои в самом центре города.

8:46 Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января.

8:19 США думают над тем, чтобы включить поставки боевых бронемашин Stryker в следующий пакет помощи Украине, сообщило издание Politico. 

7:47 Российские войска начали мощный штурм Соледара в ДНР. Соответствующее заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

10 января

21:36 Западные страны поставляют Украине вооружения, срок годности у которых уже истек – посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

20:41 В СПБ зарегистрировано дело об административном правонарушении по статье о дискредитации армии в отношении депутата городского заксобрания от партии "Яблоко" Бориса Вишневского.

20:03 Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ не отменялся и продолжает действовать – Росавиация.

19:25 На Украине расследуют уголовные дела из-за пользования УПЦ собором в Одессе.

18:54 Национальная полиция Украины заявила о пропаже двух добровольцев 28 и 48 лет из Британии в районе города Соледара.

18:26 Россиянина задержали в Брянской области при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

17:43 Москалькова заявила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом на территории Турции в период с 12 по 14 января.

17:18 Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.

16:40 Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 – СМИ.

16:11 Взрывы были слышны в Николаеве, сообщило украинское издание "Страна".

15:58 Киев благодарен партнерам за военную помощь, но никто из них не сделал достаточно, заявил глава украинского МИД.

15:28 ВСУ обстреляли центр Горловки, снаряд разорвался на территории городской психоневрологической больницы.

15:12 Лимиты потребления электроэнергии введены на Украине, в случае их нарушения будут вводиться аварийные отключения электроснабжения – "Укрэнерго".

14:43 Авиация ВКС России в ДНР сбила самолёты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолёт Ми-8.

14:25 Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

13:40 Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам "у нас по определению быть не может", заявил Патрушев.

11:57 Минобороны России сообщило о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота в районе Угледара под прикрытием ПВО.

10:42 Глава "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что Украина не способна полностью восстановить энергосистему без оборудования советского образца.

10:25 В Белгороде сработало ПВО – соцсети.

10:06 Украинские власти начали гонения на церковь, а Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил "надругательство", заявил ее настоятель митрополит Павел.

09:08 Силы РФ освободили Бахмутское – штаб территориальной обороны ДНР.

08:25 Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии.

06:35 Военные РФ уничтожили подкрепление ВСУ – группа "Викинг" засекла в тепловизоре прибытие техники на позицию, которую противник подкреплял в темноту. Залпом выпущенные реактивные снаряды 122 мм уничтожили технику ВСУ,

9 января

новости партнеров

Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности освобождения Соледара

Военные использовали хитрый маневр во время боев

США объявили охоту на ЧВК "Вагнер": официальное заявление

Американцы намерены "нейтрализовать" военную компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей