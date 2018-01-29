Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Песня о Путине взяла "Грэмми"

Даниил Трифонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Valentin Baranovsky Бруно Марс. Фото: Charles Sykes/AP/TASS Рианна и Кендрик Ламар. Фото: Matt Sayles/AP/TASS
Леди Гага. Фото: Matt Sayles/AP/TASS Пинк. Фото: Matt Sayles/AP/TASS Фото: Matt Sayles/AP/TASS Кед Мо. Фото: Evan Agostini/AP/TASS
В числе лауреатов американской музыкальной премии есть и российский пианист

В Нью-Йорке состоялось вручение премии Американской академии звукозаписи "Грэмми". Сотни музыкантов, исполнителей, композиторов боролись за престижную награду. Бесспорным победителем стал американский певец Бруно Марс. Он забрал 6 статуэток в виде граммофонов, в том числе в трех из четырех главных номинациях - "Запись года" за композицию "24K Magic", "Альбом года" с тем же названием и "Песня года", которой признали That's What I Like.

Даниил Трифонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Valentin Baranovsky

По теме

Есть победители и от России. В категории "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" премию присудили молодому российскому пианисту Даниилу Трифонову. Номинирован он был за альбом с записью "Трансцендентных этюдов" Ференца Листа.

Бруно Марс. Фото: Charles Sykes/AP/TASS

В номинации "Лучшая аранжировка" снова фигурирует Россия - премия ушла американскому композитору, певцу и аранжировщику Рэнди Ньюману за песню "Путин" (Putin). "Газета.ру" приводит слова из нее:

"Он может вести гигантский трактор

 Через Транссибирскую равнину,

Он может управлять ядерным реактором

Своим левым полушарием,

И когда он снимает рубашку,

Женщины теряют рассудок,

Когда он снимает рубашку,

Я хочу быть женщиной".

Рианна и Кендрик Ламар. Фото: Matt Sayles/AP/TASS

Не обошлось на церемонии и без упоминания других политиков. В частности, Джон Ледженд, DJ Khaled, Снуп Догг и Шер прочли отрывок из книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа". В конце скетча появилась главная соперница Трампа на прошедших президентских выборах США Хиллари Клинтон - ей достались слова о том, что Трамп боится быть отравленным и поэтому питается фастфудом.  

Леди Гага. Фото: Matt Sayles/AP/TASS

Кроме того, многие участники использовали музыкальную церемонию в качестве площадки для выступлений против сексуальных домогательств в кино- и шоу-бизнесе. В частности, Элтон Джон положил на рояль белую розу, а американская певица Кеша исполнила песню Praying, где рассказывается о ее отношениях с продюсером Доктором Люком, которого она обвинила в изнасиловании.

Пинк. Фото: Matt Sayles/AP/TASS

Кед Мо. Фото: Evan Agostini/AP/TASS

Фото: Matt Sayles/AP/TASS

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Незалежная стремительно теряет украинцев

Через 30 с лишним лет Восточная Европа превратится в безлюдное пространство

На Олимпиаду поедет больше россиян

В Южную Корею вслед за основной сборной полетят и паралимпийцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей