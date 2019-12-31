Зрители отказываются смотреть на Ротару и Бузову, а Киркорова ждут с нетерпением

Каждый год 31 декабря каждый канал представляет свое новогоднее шоу с участием звезд. Однако зрители год от года все больше критикуют "голубые огоньки".

Новым лицом на новогоднем концерте-2020 стала Ольга Бузова. Одной из самых популярных певиц не повезло: увидев небольшой фрагмент ее выступления на телеканале "Россия", россияне решили выключить телевизор.

"Чувство реальности потеряла", "Опять ты, придется "Россию" не смотреть", "Стремно выглядит", – высказываются подписчики в Инстаграм Бузовой.

Аллу Пугачеву увидеть по центральному телевидению не удастся, ее место займет София Ротару. Украинская певица после долгого молчания вернулась на российскую сцену, но теплого приема так и не дождалась – зрители хотят смотреть на "молодых и голосистых".

"Большинство россиян на новогоднюю ночь просто не включат 1 канал", "Когда уже эти старухи фанерные исчезнут со сцены? Много талантливых, молодых, голосистых", – высказываются читатели "Утра".

Единственный, кого зрители ждут с нетерпением – это Филипп Киркоров. Объяснить ажиотаж вокруг артиста сложно, возможно, он сумел завоевать любовь зрителей во время гастрольного тура и с помощью новых хитов. В любом случае, в Интернете артиста заваливают комплиментами.

А вот бывшая жена Киркорова из телевизора исчезла, чтобы появиться в Интернете. Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой. Примадонне опять не повезло: на YouTube от ее появления не в восторге, а видео с ее участие назвали пошлым и грязным.

В целом, хуже всего к выступлениям звезд шоу-бизнеса относится молодежь. Многие блогеры в преддверии Нового года сняли ролики, где жестко критикуют "голубые огоньки" и просят закрыть все подобные шоу. Пользователи YouTube их поддерживают.

"Кто-то еще смотрит этих живых мертвецов", "Голубой огонек" это сплошной бал у Сатаны, а все эти дуроплясы - мертвые души, уже не представляют никакого интереса и не имеют никакого значения", "Как надоели эти программы", "Новогодний маразм", "Смотреть не будем", - высказались в Интернете.