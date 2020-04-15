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Врач предупредил о риске заразиться COVID-19 из-за заболевания зубов

Врач предупредил о риске заразиться COVID-19 из-за заболевания зубов
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
Люди с кариесом более подвержены инфекциям

Люди с проблемами полости рта находятся в зоне риска заболевания вирусом из Китая. Инфекция представляет особую опасность для тех, у кого есть кариес и стоматит. Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Доктор сравнил полость рта с "входными воротами" для инфекций. В случае проблем со здоровьем зубов увеличивается вероятность заразиться коронавирусом, передает РИА "Новости". 

Людям с кариозными зубами и стоматитом рекомендуется пристально следить за здоровьем, отмечает URA.RU

Ранее "Утро" сообщило статистику по COVID-19 в России на 15 апреля. Вакцинолог Евгений Тимаков предупредил, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден, а нарушение режима самоизоляции грозит россиянам второй волной заражения.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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