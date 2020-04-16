Пробок нет ни в метро, ни на дорогах

Столичные власти и правоохранители учли негативный опыт 15 апреля, когда в Москве был введен пропускной режим и из-за проверок возникли пробки на въезде в город и давка при входе в метро. Утром в четверг, 16 апреля, столпотворений нигде не было.

Проблему решили просто – отменили поголовную проверку пропусков и убрали перекрывающие дорожные полосы бетонные блоки. На некоторых станциях метро вообще не было полицейских, утверждает ВВС со ссылкой на пассажиров. На других проверяли выборочно и, в основном, граждан с объемными сумками.

"Работа нормализована, – цитирует "Вечерняя Москва" мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, в скором времени на общественном транспорте будет ведена система автоматического контроля пропусков. Как уточнили в Дептрансе, разрешения на проезд "привяжут" к социальным картам, "Тройке" и "Стрелке".

Накануне пользователи соцсетей публиковали фотографии вестибюлей метро, где сотни людей толпились без соблюдения полутораметровой дистанции, опаздывая на работу из-за проверки пропусков на входе в подземку. Сейчас, судя по тем же соцсетям, проблем ни у кого не возникло. Некоторые даже расстраиваются, что их документы не проверили. "Даже обидно", – пишет Юлия.

Ранее стало известно, что за один день правоохранители выявили на улицах столицы тысячи нарушителей режима самоизоляции. Многие оштрафованы, некоторые принудительно отправлены в обсерватор.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 1370 человек. Подробнее о ситуации в России – в подборке "Утро.ру".