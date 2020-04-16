Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пропускной режим в Москве смягчили

Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;
Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;
Пробок нет ни в метро, ни на дорогах

Столичные власти и правоохранители учли негативный опыт 15 апреля, когда в Москве был введен пропускной режим и из-за проверок возникли пробки на въезде в город и давка при входе в метро. Утром в четверг, 16 апреля, столпотворений нигде не было.

Проблему решили просто – отменили поголовную проверку пропусков и убрали перекрывающие дорожные полосы бетонные блоки. На некоторых станциях метро вообще не было полицейских, утверждает ВВС со ссылкой на пассажиров. На других проверяли выборочно и, в основном, граждан с объемными сумками.

"Работа нормализована, – цитирует "Вечерняя Москва" мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, в скором времени на общественном транспорте будет ведена система автоматического контроля пропусков. Как уточнили в Дептрансе, разрешения на проезд "привяжут" к социальным картам, "Тройке" и "Стрелке".

Накануне пользователи соцсетей публиковали фотографии вестибюлей метро, где сотни людей толпились без соблюдения полутораметровой дистанции, опаздывая на работу из-за проверки пропусков на входе в подземку. Сейчас, судя по тем же соцсетям, проблем ни у кого не возникло. Некоторые даже расстраиваются, что их документы не проверили. "Даже обидно", – пишет Юлия.

Ранее стало известно, что за один день правоохранители выявили на улицах столицы тысячи нарушителей режима самоизоляции. Многие оштрафованы, некоторые принудительно отправлены в обсерватор.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 1370 человек. Подробнее о ситуации в России – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

842 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей