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Эксперты: число безработных в России вырастет в 6 раз

Эксперты: число безработных в России вырастет в 6 раз
Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
продолжениеКризис к нам приходит: безработица, доллар по 90 и замораживание вкладов
Экономисты полагают, что власти недооценили масштаб проблемы

Режим выходных дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, привел к простою в экономике и потере многими людьми работы. При этом меры правительства по поддержке граждан, оставшихся без заработка, способствуют увеличению численности безработных в России. Таково мнение экспертов Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Упрощение постановки на учет в службе занятости и увеличение суммы денежного пособия по безработице могут привести к росту количества официально зарегистрированных безработных в России в 6 раз - до 5,3 миллиона человек. В этом случае у государства не хватит денег, чтобы всем выплатить пособия, поскольку меры поддержки рассчитывались на 2,5 миллиона безработных, передают "Известия" опасения экономистов.

В Минтруда эти предположения опровергли. Там отметили, что меры поддержки рассчитывали, исходя из самого пессимистичного варианта развития событий, а пока в России не все так плохо. Всего на денежную помощь гражданам, оставшимся без дохода из-за коронавируса, предусмотрено 33,36 млрд руб. из бюджета. 

Получить ежемесячное пособие по безработице в размере 12130 руб. может гражданин, потерявший работу после 1 марта 2020 года. Важно, чтобы до этого он был трудоустроен официально, а уволен был не из-за нарушения трудовой дисциплины, напоминает "Царьград".

В некоторых регионах размер пособия по безработице сделали еще выше. Дополнительные деньги могут получить и семьи с детьми. 

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России без работы могут остаться до 9 миллионов человек.

Николай ВИКТОРОВ

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