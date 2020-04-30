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СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США

СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США
Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Жителей соседних домов смутил неприятный запах

Полиция Нью-Йорка обнаружила десятки человеческих трупов в грузовиках на улице Бруклина. Машины были припаркованы около похоронного бюро.

Что это за тела и сколько времени они хранились в грузовиках, пока не известно. Полиция ведет расследование. Но, по данным New York Times, трупы уже начали разлагаться. Да и нашли их по запаху – 29 апреля местные жители пожаловались в полицию на жуткую вонь, исходящую от фургонов.

По словам источника издания, похоронное бюро выставило тела на улицу, так как в помещении сломалась морозильная установка.

При этом не исключается, что умершие могли быть заражены коронавирусом. В США от COVID-19 скончались более 60 тысяч человек, из них 18 тысяч – в Нью-Йорке, сообщает телеканал "360". Всего в США зафиксировано уже более 1 миллиона инфицированных коронавирусом.

Ранее Вашингтон запросил у Пентагона 100 тыс. мешков для трупов. При этом президент США Дональд Трамп уверен, что эпидемия скоро закончится: по его сведениям, солнечный свет убивает коронавирус.

В России число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч. Последние данные о распространении эпидемии – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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