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Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса

Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
Фото: pixabay.com
Специалисты боятся, что вирус нескоро получится взять под контроль

Ученые из центра исследований инфекционных заболеваний Университета Миннесоты считают, что пандемия COVID-19 может продлиться два года. Сроки развития инфекции звучат действительно пугающе. Исследователи боятся, что остановить пандемию получится только тогда, когда 2/3 населения планеты выработают иммунитет. Об этом пишет издание Bloomberg.

Специалисты указывают, что пандемия затянется до 2022 году в том числе потому, что в некоторых случаях вирус протекает бессимптомно. Они считают, что носители инфекции могут быть заразнее до появления первых симптомов. По их словам, большинство пандемий в истории человечества развивались именно из-за подобных особенностей болезней. 

Специалисты утверждают, что периодические вспышки будут происходить в течение следующих двух лет и людям нужно быть к этому готовыми.

Ранее китайский вирусолог Чжан Вэньхун сообщил об аналогичном прогнозе. Он утверждает, что Европе следует забыть об окончании пандемии в ближайшем будущем. В интервью изданию South China Morning Post он рассказал, что периодически случаи заражения коронавирусом будут то исчезать, то появляться снова. Пандемию удалось бы сдержать, если весь мир остановил движение на 4 недели. 

Однако Вэньхунь не считает, что распространение коронавируса не удастся взять под контроль в ближайшее время. В решении проблемы помогут радикальные меры борьбы с COVID-19. 

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в мире достигло 3,2 миллионов человек. От инфекции скончались около 233 тысяч, а выздоровело более одного миллиона. Больше всего случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в США, Испании и Италии.

Ранее "Утро.ру" опубликовало объяснение российских ученых о том, почему иммунитет может может убить при заражении коронавирусной инфекцией.

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