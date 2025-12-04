Силы ПВО отразили попытку атаки беспилотника на Москву — Собянин

Минувшей ночью противник вновь пытался нарушить сон москвичей, направив на столицу России боевой беспилотный летательный аппарат. Но благодаря бдительности российских военнослужащих атака была своевременно отражена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ в 04:47 мск.

Ранее Собянин в эфире "Москва 24" поблагодарил войска ПВО, которые успешно защищают город от террористических атак с воздуха.