Ученые из Китая назвали 5 "ненужных" человеку органов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Китайские исследователи выделили пять органов, без которых человек будет способен и дальше жить полноценной жизнью.
Оказывается, желчный пузырь, служащий резервуаром для желчи. которая вырабатывается печенью, может быть удален без опасений за жизнь человека. Желчь необходима для расщепления жиров и улучшения пищеварения, однако нередки случаи, когда этот орган удаляют из-за холестериновых камней.
Аппендикс – довольно частая история. Он играет важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, однако в случае воспаления его вырезают во избежание осложнений.
Удивительно, но многие люди живут с одним легким благодаря его резервным возможностям. А желудок, играющий главную роль в пищеварении, также может быть удален – естественно, после этого человеку потребуется специальная диета, поддерживающая его здоровье, а затем, после резекции, восстанавливается непрерывность пищеварительного тракта.
Почки, выполняющие роль фильтра крови и вырабатывающие гормоны, как многие знают, также удаляют и пересаживают. Трансплантация – наиболее частый в медицине способ решения проблемы.
А ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" предупредило россиян о последствиях самостоятельного назначения антибиотиков.
Две точно нашли подтверждение в жизни
Парень многим обязан своей богатой бабушке