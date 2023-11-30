Ученые из Китая назвали 5 "ненужных" человеку органов

Ученые из Китая назвали 5 "ненужных" человеку органов
Martin Schrampf/www.globallookpress.com
Без них жизнь не прекратится, уверяют исследователи

Китайские исследователи выделили пять органов, без которых человек будет способен и дальше жить полноценной жизнью. 

Оказывается, желчный пузырь, служащий резервуаром для желчи. которая вырабатывается печенью, может быть удален без опасений за жизнь человека. Желчь необходима для расщепления жиров и улучшения пищеварения, однако нередки случаи, когда этот орган удаляют из-за холестериновых камней. 

Аппендикс – довольно частая история. Он играет важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, однако в случае воспаления его вырезают во избежание осложнений.

Удивительно, но многие люди живут с одним легким благодаря его резервным возможностям. А желудок, играющий главную роль в пищеварении, также может быть удален – естественно, после этого человеку потребуется специальная диета, поддерживающая его здоровье, а затем, после резекции, восстанавливается непрерывность пищеварительного тракта.

Почки, выполняющие роль фильтра крови и вырабатывающие гормоны, как многие знают, также удаляют и пересаживают. Трансплантация – наиболее частый в медицине способ решения проблемы.

А ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" предупредило россиян о последствиях самостоятельного назначения антибиотиков.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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