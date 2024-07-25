В Подмосковье пройдет "Сырный чемпионат России-2024"

Фестиваль соберет около 300 фермеров из более чем 50 регионов страны

В подмосковной деревне Дубровское 4 августа состоится "Сырный чемпионат России-2024". Его проведут в рамках Гастрономического фестиваля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Сырный чемпионат пройдет при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также программы губернатора Андрея Воробьева "Лето в Подмосковье".

Как сообщили в Минкульте Подмосковья, фестиваль соберет около 300 фермеров из более чем 50 регионов России. Также свои продукты представят порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Среди участников также будут представители Беларуси.

Отмечается, что судить производителей сыра будет международное жюри. В его состав вошли представители Германии, Франции, Швейцарии и других стран. Они выберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций, после чего состоится финал чемпионата.

Посетители фестиваля смогут попробовать сыры и молочную продукцию из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы и другие продукты.

Для детей также готовятся разнообразные развлечения – батутный городок, мастер-классы, мини-фермы.