Собянин поздравил с Днем знаний школьников, студентов, педагогов и родителей

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех участников образовательного процесса с началом нового учебного года.
"Первое сентября – праздник, открывающий двери в прекрасный мир творчества, добра и удивительных открытий. После летних каникул учеба вновь становится главным делом в жизни ребят и их замечательных педагогов",
– написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX, пожелав всем здоровья, радости и огромных успехов в учебе и жизни.
Мэр отметил, что в этом году в столице свыше 100 тысяч первоклассников. Всего же 1 сентября московские школы, детские сады и колледжи распахнули двери для более чем 1,6 миллиона детей и подростков. Из них 35 тысяч ребят будут учиться в школах, прошедших полную реконструкцию. Кроме того, в этом году в Москве построили 34 новые школы и детских сада.
По словам мэра, московское образование развивается комплексно: появляется современная инфраструктура, цифровые сервисы, усиливаются меры поддержки педагогов. В частности, на повышение зарплат педагогов из бюджета дополнительно выделено 56 млрд рублей.
Результат этой работы проявляется, в том числе, в отличных показателях, которые демонстрируют московские школьники. Так, половину дипломов победителей Всероссийской олимпиады завоевали юные москвичи.
