"Отцы рядом" попросили ввести в России сухой закон

Тотальный сухой закон в России: Мишустин получил радикальную просьбу
Картинка: сгенерировано ИИ
Горячительное дурно влияет на россиян

Общественники из "Отцы рядом" направили начальнику российского кабинета министров Михаилу Мишустину прошение обеспечить в нашей стране тотальный сухой закон. Предложено запретить реализацию горячительного не только в торговых точках, но и в общепите, включая бары и кафе.

Руководитель движения Иван Курбаков отметил, что речь идет о временной мере, которая требуется пока страна ведет ожесточенную борьбу на полях СВО. Он уверен, что спецоперация требует полной мобилизации всех ресурсов общества, включая моральные, духовные и физические силы, а употребление спиртного ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность.

Это, как подчеркнул общественник, может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности и стабильности россиян.

Для нарушителей "режима трезвости" предлагается установить жесткие штрафные санкции: от 50 до 100 тысяч рублей для простых любителей приложиться к бутылке, от 200 тысяч до полумиллиона для должностных лиц и от полумиллиона рублей для юрлиц.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
