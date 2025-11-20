Московская международная неделя видеоигр пройдет с 27 по 30 ноября

Московская международная неделя видеоигр пройдет с 27 по 30 ноября
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Мероприятия запланированы на 330 площадках

Международная неделя видеоигр пройдет в Москве с 27 по 30 ноября. Посетители смогут поучаствовать в турнирах, протестировать последние разработки, пообщаться с популярными стримерами и киберспортсменами, а также приобрести оборудование. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации.

Мероприятие пройдет на более чем 330 площадках, главной из которых станет Московский кластер видеоигр и анимации. Там запланированы тематические сессии, встречи с разработчиками на выставке игровых компаний, игровые турниры. В частности, 28 ноября здесь состоится кибертурнир Point Blank, а 29 ноября гости смогут сразиться с известными киберспортсменами.

Площадкой Московской международной недели видеоигр станет и МИРЭА. Здесь 27 и 28 ноября пройдут лекции по управлению творческой командой, плейтесты игр, косплей-события и квест. А еще участники обсудят, как перейти от рисования веб-комиксов к созданию игр.

Школа Scream School 30 ноября приглашает на мастер-классы по динамическим зарисовкам и гейм-дизайну, созданию концепта персонажа с помощью нейросетей и разработке игрового уровня с использованием подручных материалов. Гости колледжа IThub 29 и 30 ноября смогут узнать о классификации игр и организации студий, а также разработать прототип своей первой игры.

Подробная программа мероприятий размещена на сайте

