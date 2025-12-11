Собянин: средства ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к столице

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один БПЛА, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в соцсетях.
В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Москва в ночь на 11 декабря столкнулась с атакой беспилотников. В 02:33 МСК стало известно, что ПВО уничтожили еще пять дронов в направлении столицы.
