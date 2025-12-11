Собянин: средства ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший к столице

На месте падения обломков работают экстренные службы

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один БПЛА, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва в ночь на 11 декабря столкнулась с атакой беспилотников. В 02:33 МСК стало известно, что ПВО уничтожили еще пять дронов в направлении столицы.