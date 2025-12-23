Ефимов: на Открытом шоссе около 1,2 тысячи москвичей начали осмотр новых квартир по реновации

В целом, в этом районе планируется переселить свыше 25 тысяч человек

В районе Богородское жители шести ветхих домов начали осматривать квартиры в новостройке по программе реновации. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Богородское под заселение передали новый жилой комплекс по адресу: Открытое шоссе, дом 14А. Он стал пятым многоквартирным домом, переданным под заселение в районе с начала реализации программы реновации. К переселению в новостройку и осмотру квартир уже приступили около 1,2 тысячи жителей шести зданий старого фонда", – заявил Владимир Ефимов.

Таким образом, в Богородскоv районе число домов, подлежащих расселению, выросло до 15. В целом, по программе реновации из 144 ветхих зданий в новые жилые комплексы в этом районе планируется переселить свыше 25 тысяч жителей Москвы, добавил Ефимов.

Чтобы жители Москвы смогли подобрать удобные дату и время для просмотра предложенных городом квартир и без лишних сложностей переехать в новое жилье, переселение в новостройку на Открытом шоссе организовано поэтапно.

"Около 600 жителей дома 14, корпуса 6, на Бойцовой улице, дома 23, корпуса 3, в Погонном проезде и дома 6, корпуса 1, на Открытом шоссе приступили к осмотру равнозначных квартир в новостройке в конце ноября. В декабре к ним присоединились еще почти 600 москвичей, проживающих в трех других корпусах дома 6 на Открытом шоссе. Сейчас из тех горожан, которые начали осматривать жилье, с выбором определились уже более 670 человек, среди них договоры на новые квартиры заключили почти 140 участников программы", – в свою очередь, добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Жителям расселяемых домов в оформлении необходимых документов помогают сотрудники Центра информирования, открытого на первом этаже нового жилого дома. Поэтапный формат переселения позволяет специалистам уделять каждой семье достаточно внимания при подготовке договоров и организации переезда, отметила она.

В ЖК создана безбарьерная среда: входы в дома и вестибюли выполнены на одном уровне с тротуарами, без лестниц и иных препятствий, а в каждом подъезде установлены лифты. Такое решение обеспечивает комфорт и доступность для всех жителей и их гостей, в том числе для маломобильных граждан.

"Жилой комплекс на Открытом шоссе состоит из пяти секций и рассчитан на 555 квартир с улучшенной отделкой. Девять из них адаптировали для проживания маломобильных горожан: в них широкие коридоры, в санузлах предусмотрены поручни, а дверные ручки, глазки и розетки расположены на доступном уровне. Суммарная площадь квартир в новостройке превышает 30 тысяч квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в перспективе в нежилых помещениях первого этажа дома смогут разместиться аптека, магазин, кофейня, салон красоты, образовательный кружок и другие социально значимые объекты.

Новое здание построено с использованием современных энергоэффективных технологий и качественных материалов, в основном отечественного производства.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличены. Программу утвердили летом 2017 года. Она охватывает порядка одного миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Также Собянин поручил увеличить темпы реализации проекта в два раза.