Овчинский: 1,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации в районе Выхино-Жулебино

Овчинский: 1,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации в районе Выхино-Жулебино
Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Участникам программы бесплатно предоставляют услуги грузчиков и транспорт

С момента запуска программы реновации в районе Выхино-Жулебино 1,5 тысячи семей уже справили новоселье. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для того чтобы переезд новоселов на новое место проживания прошел максимально удобно, им бесплатно предоставляют услуги грузчиков и транспорт для перевозки имущества.

"В районе Выхино-Жулебино под заселение жителям передали шесть новостроек по программе реновации. В них суммарно оборудовано свыше 1,8 тысячи квартир общей площадью более 111 тысяч квадратных метров. Придомовые территории комплексно благоустроены: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха", 

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил особое внимание на то, что на сегодняшний день в современных ЖК уже отметили новоселье 1,5 тысячи семей. Всего по программе реновации в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 домов, а новые квартиры получат около 5,8 тысячи семей.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации могут экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программу утвердили летом 2017 года. Она охватывает порядка одного миллиона столичных жителей и предусматривает расселение 5176 ветхих домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации проекта в два раза.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья отвечают задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По теме

Срочное предупреждение: ВСУ приберегли "сюрприз" на Новый год – русских призвали готовиться

Боевики готовы на все

Мэр Ульяновска бросился разыскивать нажаловавшегося Путину жителя

Чиновник развил бурную деятельность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей