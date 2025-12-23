Овчинский: 1,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации в районе Выхино-Жулебино

Участникам программы бесплатно предоставляют услуги грузчиков и транспорт

С момента запуска программы реновации в районе Выхино-Жулебино 1,5 тысячи семей уже справили новоселье. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для того чтобы переезд новоселов на новое место проживания прошел максимально удобно, им бесплатно предоставляют услуги грузчиков и транспорт для перевозки имущества.

"В районе Выхино-Жулебино под заселение жителям передали шесть новостроек по программе реновации. В них суммарно оборудовано свыше 1,8 тысячи квартир общей площадью более 111 тысяч квадратных метров. Придомовые территории комплексно благоустроены: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил особое внимание на то, что на сегодняшний день в современных ЖК уже отметили новоселье 1,5 тысячи семей. Всего по программе реновации в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 домов, а новые квартиры получат около 5,8 тысячи семей.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации могут экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программу утвердили летом 2017 года. Она охватывает порядка одного миллиона столичных жителей и предусматривает расселение 5176 ветхих домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации проекта в два раза.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья отвечают задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.