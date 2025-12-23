Какие четыре типа поведения говорят о скором разводе пары

Какие четыре типа поведения говорят о скором разводе пары
Фото: www.unsplash.com
Тревожные звоночки появляются задолго до расставания

Психологи давно заметили: разрыв отношений редко происходит внезапно. Чаще ему предшествуют повторяющиеся модели общения, которые постепенно разрушают связь между партнерами. Речь идет о критике, презрении, защитной реакции и эмоциональном уходе. Эти признаки не приговор, но тревожный сигнал, который важно вовремя распознать.

Критика проявляется тогда, когда партнер оценивает не поступок, а личность целиком. Вместо обсуждения конкретной ситуации звучат обобщения вроде "ты всегда" и "ты никогда", что быстро подрывает доверие и сворачивает диалог.

Презрение считается самым опасным признаком. Оно выражается в сарказме, насмешках, закатывании глаз и уничижительном тоне. Такой стиль общения демонстрирует неуважение и ощущение превосходства, за которым часто скрывается накопленная обида.

Защитная реакция возникает, когда человек вместо того, чтобы услышать партнера, начинает оправдываться и перекладывать на него вину. В результате разговор превращается в спор без реального решения проблемы.

Эмоциональный уход выглядит как молчание, отстраненность или формальное согласие без реального участия в ситуации. Чаще всего это не равнодушие, а результат перегрузки, когда человек просто не справляется с эмоциями и "отключается". Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее стало известно, какой продукт тормозит старение.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

Россия нанесла массированный удар, о котором говорил Зеленский

Под огнем оказались объекты на Западной Украине

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей