Какие четыре типа поведения говорят о скором разводе пары

Тревожные звоночки появляются задолго до расставания

Психологи давно заметили: разрыв отношений редко происходит внезапно. Чаще ему предшествуют повторяющиеся модели общения, которые постепенно разрушают связь между партнерами. Речь идет о критике, презрении, защитной реакции и эмоциональном уходе. Эти признаки не приговор, но тревожный сигнал, который важно вовремя распознать.

Критика проявляется тогда, когда партнер оценивает не поступок, а личность целиком. Вместо обсуждения конкретной ситуации звучат обобщения вроде "ты всегда" и "ты никогда", что быстро подрывает доверие и сворачивает диалог.

Презрение считается самым опасным признаком. Оно выражается в сарказме, насмешках, закатывании глаз и уничижительном тоне. Такой стиль общения демонстрирует неуважение и ощущение превосходства, за которым часто скрывается накопленная обида.

Защитная реакция возникает, когда человек вместо того, чтобы услышать партнера, начинает оправдываться и перекладывать на него вину. В результате разговор превращается в спор без реального решения проблемы.

Эмоциональный уход выглядит как молчание, отстраненность или формальное согласие без реального участия в ситуации. Чаще всего это не равнодушие, а результат перегрузки, когда человек просто не справляется с эмоциями и "отключается". Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

