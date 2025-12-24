Курс рубля
Беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожен силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил 24 декабря мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.
В 05:20 МСК сообщалось об уничтожении еще одного БПЛА в направлении столицы. Часом ранее также стало известно о еще одном сбитом дроне.
Под огнем оказались объекты на Западной Украине
Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"