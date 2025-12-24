Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве — Собянин

На месте падения обломков работают экстренные службы

Беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожен силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил 24 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

В 05:20 МСК сообщалось об уничтожении еще одного БПЛА в направлении столицы. Часом ранее также стало известно о еще одном сбитом дроне.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
