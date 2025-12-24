Ефимов: в Щербинке возведут жилье и инфраструктуру по проекту КРТ

Район Щербинка Новомосковского административного округа в ближайшей перспективе ожидает колоссальное преображение. Там появятся новые дома, детский сад, библиотека, спортивный комплекс, современные офисные помещения и необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Построят эти объекты в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, решение о реорганизации в Щербинке четырех неэффективно используемых участков принято, ознакомиться с ним можно на сайте mos.ru.

Заммэра отметил, что в последние годы Москва уделяет значительное внимание формированию в ТиНАО комфортной городской среды и созданию там новых центров притяжения, в том числе с помощью программы КРТ.

"Так, в рамках проекта КРТ в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке планируется провести ревитализацию четырех участков общей площадью около 14,5 гектара. Здесь появится более 233 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 166,8 тысячи квадратных метров жилья и около 66,5 тысячи квадратных метров объектов социальной, административно-деловой и коммунальной инфраструктуры",

– сообщил Ефимов. Он добавил, что развитие территории в Щербинке потребует объема инвестиций свыше 40 млрд рублей, а по итогу ежегодные поступления в бюджет могут составить 640 млн рублей.

Участки, подлежащие редевелопменту, расположены неподалеку от станции Силикатная МЦД-2. Поблизости есть детская и взрослая поликлиники, школа, детсады, магазины. Реализация проекта позволить создать дополнительно более 1600 рабочих мест, куда смогут трудоустроиться и жильцы новостроек, которые появятся на двух из четырех участках.

"Рядом с одной из новостроек также возведут детский сад на 250 мест. На двух других участках построят спортивно-досуговый комплекс площадью почти 29,9 тысячи квадратных метров, где отведут помещения для офисов и разместят библиотеку, современный паркинг на 350 машино-мест и объекты коммунального назначения. Здание детского дошкольного учреждения и библиотеку передадут на баланс города",

– подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин одобрил шесть проектов КРТ, в том числе на Загородном шоссе, улице Перерва, Братеевской улице и др.