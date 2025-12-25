Ефимов: в Щербинке построят административное здание широкого профиля

Ефимов: в Щербинке построят административное здание широкого профиля
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В новом помещении разместятся управа, прокуратура, центр «Мои документы» и другие важные организации и структуры

Москва продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Здесь прокладывают новые дороги и открывают станции метро, строят современное жилье и социальные объекты. Важным этапом развития станет появление в НАО административного здания, в котором горожане смогут получать практически весь спектр государственных услуг. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объект станет частью столичной Адресной инвестиционной программы (АИП).

"Для повышения доступности различных государственных услуг в Щербинке планируется возвести административное здание, в котором разместятся управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, центр госуслуг "Мои Документы", семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. Для этого сформирован земельный участок площадью чуть более двух гектаров. Предельная площадь строения превысит 12 тысяч квадратных метров", – рассказал Владимир Ефимов.

Изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для размещения на выделенном участке административного здания, уже внесены. По оценке министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, появление в Щербинке данного объекта повысит уровень комфорта местных жителей. Расположено оно будет очень удачно: подъехать к нему на автомобиле можно будет с Остафьевского шоссе, а горожане, предпочитающие общественный транспорт, смогут воспользоваться станциями Щербинка и Остафьево МЦД-2.

