Ефимов: участок возле станции метро "Сходненская" реорганизуют по проекту КРТ

В Москве утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Южное Тушино, благодаря которому участники программы реновации смогут быстрее переехать в новые квартиры. Ознакомиться с проектом решения можно на сайте mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территория, подлежащая редевелопменту в рамках данного проекта, находится по адресу: улица Аэродромная, владение 12, корпус 2 (тер. 2). Это около станции метро "Сходненская" фиолетовой Таганско-Краснопресненской линии. Как уточнил Ефимов, реорганизовать здесь планируется два участка общей площадью 0,88 га.

"На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. Ориентировочная площадь квартир превысит девять тысяч квадратных метров. Новостройки возведут в квартале старых пятиэтажек, планируемых к расселению. Второй участок отведут под благоустройство", – рассказал заммэра.

Важно, что новостройки, где в обозримой перспективе город сможет предложить квартиры участникам реновации, возведут в районе со сложившейся инфраструктурой. Поблизости есть школы и детсады, медицинские учреждения и аптеки, магазины и кафе; для культурного или активного досуга жителям доступны "Галерея Тушино", Сходненский сквер, дубовая роща "Маяк" и пр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, проект КРТ на Аэродромной улице станет уже вторым в Южном Тушине, направленным на ускорение программы реновации. Еще один реализуется в бывшей промзоне "Тушино" – там планируется построить 175,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице разработаны концепции почти 400 потенциальных проектов КРТ. Благодаря этому на месте депрессивных территорий появятся современные жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, культурные и спортивные центры, а также новые рабочие места.