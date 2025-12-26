Овчинский: в Измайлове расчистили площадку для строительства ЖК по реновации

Овчинский: в Измайлове расчистили площадку для строительства ЖК по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Современная новостройка вырастет на месте старого дома

В районе Измайлово (Восточный административный округ) демонтировали дом, жители которого переехали в новые квартиры по программе реновации. Территория уже расчищена и подготовлена для строительства современного жилого комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Один из механизмов реализации программы реновации – это волновое переселение москвичей. Сначала все жители старого дома переезжают в современные новостройки, затем расселенное здание сносят, а на его месте формируют территорию для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Такая площадка сейчас сформирована на 1-й Прядильной улице. Там возведут новостройку общей жилой площадью около 7,2 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить современными квартирами около 260 горожан", – рассказал Владислав Овчинский.

Площадка, где в обозримом будущем вырастет новый дом, находится по адресу: 1-я Прядильная улица, зем/уч. 3. В новостройке предусмотрен подземный паркинг, куда жители смогут спускаться на лифтах. На первом этаже разместятся объекты сферы услуг и торговли. Маломобильным горожанам обеспечат безбарьерную среду, в частности, в подъездах не будет порогов и ступеней. Территория вокруг дома будет хорошо освещена и благоустроена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что самый трудный этап программы реновации в столице пройден, теперь темпы ее реализации будут наращиваться, в том числе за счет возведения многоэтажек на месте расселяемых домов, а также благодаря программе комплексного развития территорий.

