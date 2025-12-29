Завершился прием заявок на лучшее новогоднее оформление фасадов в Москве

Жюри предстоит выбрать победителей среди 5,5 тыс. конкурсантов

Праздничное убранство Москвы становится с каждым годом все красивее и разнообразнее в том числе благодаря конкурсу на лучшее новогоднее оформление фасадов заведений в рамках проекта "Зима в Москве". В этом году от столичных предпринимателей поступило рекордное количество заявок – более 5,5 тысячи. С помощью яркого и необычного дизайна, гирлянд, инсталляций бизнес привлекает внимание клиентов и радует взгляд москвичей и туристов.

По словам руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, фантазия предпринимателей в этом году не знает границ: на фасадах можно увидеть композиции из воздушного зефира и мандаринов, жемчужные нити и красные бусы. Безусловным лидером являются лошади – символы наступающего года.

Чаще всего окна и входные группы украшают хвоей и живыми елями. Популярна в этом году и вязаная тематика, что создает особую уютную атмосферу. Например, клубки шерсти и пуговицы на голубом полотне украсили главный вход торгового центра на Сходненской улице.

Многих предпринимателей вдохновляют сказки и традиционные русские народные мотивы. Тренд сезона – матрешки, Алиса из Страны чудес и Щелкунчик с Мышиным королем. Но есть и необычные сюжеты. Так, на улице Вертолетчиков разместили ковер, украшавший в прошлом буквально все советские квартиры. Перед ним установили зеркало для селфи с надписью: "Место, чтобы загадать желание". Прохожие признаются, что пройти мимо этой инсталляции без фотографии практически невозможно.

Оценивать зимний декор предстоит участникам проекта "Активный гражданин". Конкурсная комиссия непременно учтет мнение москвичей при распределении номинаций. Авторы лучшего оформления получат денежные призы, которые можно будет вложить в развитие бизнеса.