Владислав Овчинский рассказал, как цифровая экосистема способствует развитию столичного строительства

Владислав Овчинский рассказал, как цифровая экосистема способствует развитию столичного строительства
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Цифровые сервисы в сфере московского строительства становятся все более востребованными застройщиками. Так, к специализированной экосистеме для работы с 3D‑моделями на портале "СтроимПросто" с сентября 2025 года пользователи обратились уже более 1 500 раз. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Экосистема создана как комплексный инструмент для застройщиков и профильных специалистов, которым необходимо подготовить 3D‑модель для утверждения архитектурно‑градостроительных решений. Ее функционал выстроен в соответствии с техническими требованиями сразу двух ключевых ведомств – Департамента градостроительной политики и Департамента информационных технологий города Москвы.

"Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы. В ее состав входят сервисы генерации наименований, каталог готовых элементов и инструментов для автоматической проверки высокополигональных моделей на соответствие требованиям Департамента информационных технологий. Это значительно ускоряет и облегчает согласование 3D‑моделей. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1 500 раз",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Среди возможностей платформы: сервис генерации корректных текстур, геометрических объектов и материалов, а также полный набор инструментов для разработки и проверки 3D-моделей. Такое комплексное решение позволяет застройщикам сократить время на подготовку документации, минимизировать ошибки при формировании трехмерных моделей, оперативно получать обратную связь по соответствию проектов техническим требованиям.

Как отмечают в пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы, развитие подобных электронных сервисов – часть реализации национального проекта "Экономика данных". 

По теме

Эстония втихую устроила подлую провокацию против России

Таллин движется в авангарде русофобской политики

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей