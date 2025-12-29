Владислав Овчинский рассказал, как цифровая экосистема способствует развитию столичного строительства

Цифровые сервисы в сфере московского строительства становятся все более востребованными застройщиками. Так, к специализированной экосистеме для работы с 3D‑моделями на портале "СтроимПросто" с сентября 2025 года пользователи обратились уже более 1 500 раз. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Экосистема создана как комплексный инструмент для застройщиков и профильных специалистов, которым необходимо подготовить 3D‑модель для утверждения архитектурно‑градостроительных решений. Ее функционал выстроен в соответствии с техническими требованиями сразу двух ключевых ведомств – Департамента градостроительной политики и Департамента информационных технологий города Москвы.

"Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы. В ее состав входят сервисы генерации наименований, каталог готовых элементов и инструментов для автоматической проверки высокополигональных моделей на соответствие требованиям Департамента информационных технологий. Это значительно ускоряет и облегчает согласование 3D‑моделей. С момента запуска экосистемы в сентябре 2025 года ею воспользовались более 1 500 раз",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Среди возможностей платформы: сервис генерации корректных текстур, геометрических объектов и материалов, а также полный набор инструментов для разработки и проверки 3D-моделей. Такое комплексное решение позволяет застройщикам сократить время на подготовку документации, минимизировать ошибки при формировании трехмерных моделей, оперативно получать обратную связь по соответствию проектов техническим требованиям.

Как отмечают в пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы, развитие подобных электронных сервисов – часть реализации национального проекта "Экономика данных".