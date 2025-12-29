Овчинский: на Долгопрудной улице построят дом по программе реновации

Овчинский: на Долгопрудной улице построят дом по программе реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Современную многоэтажку возведут на месте ранее расселенных домов

В Дмитровском районе (САО) по программе реновации строится дом общей площадью более 17 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Адрес новостройки: улица Долгопрудная, зем/уч 6. Ранее на этом месте стояли два старых дома: они вошли в программу реновации, и их жильцы уже получили бесплатные новые квартиры. После расселения дом №6, корп.1 по Долгопрудной улице и дом №143, корп. 1 по Дмитровскому шоссе демонтировали, и на освободившейся площадке начали строить дом для других участников программы. Сейчас на объекте завершаются монолитные работы, ведется устройство наружной и внутренней каменной кладки, рассказал Овчинский.

"В новостройке по программе реновации в Дмитровском районе предусмотрено 182 квартиры, две из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь здания превысит шесть тысяч квадратных метров. На придомовой территории будет проведено комплексное благоустройство и озеленение. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с сертифицированным оборудованием, а также место для тихого отдыха. Рядом расположены станция метро “Лианозово”, парки и аллея, детские сады и школы, магазины, аптеки и кафе",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В соответствии с проектом, в подъездах будут высокие потолки и просторные холлы. Предусмотрены отдельные помещения для хранения колясок. Отсутствие порогов и ступеней позволит комфортнее перемещаться маломобильным гражданам. На первом этаже разместятся коммерческие объекты сферы услуг, торговли, образования – так что вся необходимая инфраструктура будет у новоселов под рукой. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что активная реализация программы реновации способствует появлению новых профессий в строительной отрасли. В их числе – специалисты по 3D-моделированию, которые могут в точности воссоздать замысел архитектора в трехмерной модели и своевременно предупредить возможные ошибки.

