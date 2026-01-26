Иранский политик Азизи призвал военных США попрощаться с семьями

"Попрощаются с семьями": США получили "черную метку" из зоны нового конфликта
Фото: www.unsplash.com
Многие страны страдают от действий американцев

В Иране прозвучало резкое предупреждение в адрес вашингтонской администрации на фоне обострения риторики вокруг возможной новой военной эскалации. Глава комиссии по нацбезопасности страны Эбрахим Азизи выступил с жестким заявлением, пригрозив американским военным тяжелыми последствиями в случае удара по Ирану.

Иранский деятель четко обозначил, что любое военное вмешательство со стороны США станет фатальной ошибкой. Он заявил, что если Белый дом решится на атаку, американским солдатам, находящимся в регионе, стоит заранее проститься со своими родственниками. Азизи указал на неверные расчеты зарвавшегося американского руководства и подчеркнул, что Тегеран не оставит их действия без ответа.

"Солдаты в регионе попрощаются со своими семьями", – пригрозил он.

Эти слова прозвучали на фоне внутренней нестабильности в Иране. Страну с начала января сотрясают массовые протесты, вызванные резкой девальвацией нацвалюты, ростом цен и скачками курса. Со временем акции стали более организованными и масштабными – их активизация связывается с призывами Резы Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году иранского шаха, который открыто обращался к Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее в США выступили с заявлением после переговоров с Москвой.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
