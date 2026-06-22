Общественность не поддержала идею руководства страны

Попытка латвийских властей убрать с дорожных указателей названия российских и белорусских городов позорно провалилась. Несмотря на планы чиновников и их грозные заявления, сотни дорожных знаков с надписями "Москва", "Витебск" и другими названиями по-прежнему остаются на своих местах.

Сообщается, что идея окончательно разделаться с такими указателями была представлена латвийским властям еще несколько месяцев назад. Однако до сих пор никакого окончательного решения принято не было, так как убедить общественность в необходимости таких перемен не удалось.

По данным издания LSM, сейчас на дорогах страны установлено 318 указателей с названиями российских и белорусских населенных пунктов. Из них 235 находятся на гострассах, еще 83 – на муниципальных дорогах.

Глава местного Департамента дорожной инфраструктуры Таливалдис Вецтиранс пожаловался, что власти рассчитывали завершить замену указателей уже к сентябрю, но уже точно не смогут. Проект так и не получил необходимого одобрения, поэтому реализация очередной антироссийской инициативы забуксовала.

Чиновник также не стал скрывать, что власти стараются действовать "осторожно", чтобы не вызвать волну негатива внутри страны.

Ранее стало известно, что Варшава выставила жесткий ультиматум Киеву.