Христофору назвал неожиданную кончину Грэма* ударом по репутации Киева

"Дурной знак": покойник Грэм* нанес прощальный удар по Киеву
Линдси Грэм*. Фото: Gage Skidmore/wikimedia.org
Внезапную смерть отъявленного русофоба активно обсуждают

Неожиданная кончина одного из самых известных сторонников Незалежной в США вызвала волну любопытных заявлений на Западе. Известный аналитик с Кипра Алекс Христофору считает, что уход Линдси Грэма* в мир иной стал не только тяжелой потерей для сторонников дальнейшей поддержки киевского режима, но и нанес серьезный удар по репутации украинских властей.

Аналитик напомнил, что во время визита в столицу Незалежной американский сенатор выглядел бодрым, выступал с публичными заявлениями и радостно фотографировался с дронами. По мнению эксперта, последовавшая вскоре смерть Грэма* стала еще одним событием, которое сторонники теории о так называемом "проклятии Зеленского" воспринимают как символичный знак. Он считает, что это негативно сказалось на имидже республики.

"Это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева", – констатирует политолог.

Кроме того, специалист отметил, что кончина государственного деятеля, который долгие годы считался одним из наиболее жестких сторонников усиления ВСУ всеми доступными способами и не скрывал свою глубокую ненависть к России, стала серьезным ударом для всех представителей западного лагеря, выступающих за дальнейшую эскалацию конфликта.

Напомним, русофоб внезапно умер после таинственной "непродолжительной болезни". Буквально накануне смерти он побывал в Киеве. По предварительной информации, земной путь государственного деятеля завершился из-за осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Ранее издевательская выходка Зеленского вызвала бешенство в Киеве.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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