КВН - все: экс-участник рассказал о причинах непопулярности телеигры

Близится конец проекта, который рискует прекратить свое существование

Телеведущий, певец и юморист рассказал, что появление разных юмористических передач немного снизило рейтинги одной из старейших игр телевидения, но это не влияет на глобальную любовь зрителей.

По его словам, аналога такой школы юмористов, какую породил КВН, в стране нет и еще долго не будет. Более того, огромная часть работающих сегодня на телевидении сотрудников так или иначе относятся к Клубу Веселых и Находчивых. Закалка, полученная на сцене клуба, дает очень много людям, по-настоящему влюбленным в телевидение.





"КВН останется надолго и переживет любые изменения, которые будут происходить в мире юмора", – уверен Макаров.



Сам Вячеслав Макаров когда-то впервые вышел на сцену КВН в "Сборной Камызякского края". После дебюта в легендарной юмористической передаче его карьера ведущего стала расти с космической скоростью.



Сначала он принял участие в шок "Однажды в России", позже – в программе"Ну-ка, все вместе!", через год дорос до ведущего телешоу "Маска" на канале НТВ. И в том же году сыграл свою первую роль в кино: Макарову досталась одна из главных ролей сериала "#Счастьеесть".

Напомним, недавно Вячеслав Макаров рассказал о причинах своего ухода с телеканала ТНТ.