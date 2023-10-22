Гарантий никаких: почему близнецы из "Приключений Электроника" не стали актерами

О том, как сложилась их судьба, братья рассказали на шоу Леры Кудрявцевой

Придя на программу "Секрет на миллион", близнецы Торсуевы, сыгравшие знаменитую пару друзей – советского школьника Сыроежкина и робота Электроника с его внешностью, рассказали о том, как жили и почему их больше не видели на большом экране.



Фильм Константина Бромберга "Приключения Электроника", вышедший на экраны в 1980 году, прогремел на весь Советский союз. Братья Торсуевы моментально стали звездами. Поклонники надеялись, что они и дальше будут сниматься в кино. Этого ждали и сами братья, вдохновленные оглушительным успехом киноленты. Но шли годы, а приглашений на пробы больше не поступало. В итоге Юрий и Владимир разочаровались в кино и начали искать другие пути.



Торсуевы поступили в полиграфический институт, потом в МГУ. Но дипломов о высшем образовании ни у одного из братьев так и не появилось: их выгоняли за плохие оценки. Точнее, отчисляли Владимира, а Юрий просто покидал студенческую скамью вместе с братом.

Возвратиться на экран Торсуевы решили через много лет после своего яркого дебюта. Они приняли участие в фильме "Брат-3". Как сложится их актерская карьера сейчас, никто не знает, но близнецы надеются на успех второй попытки.

Ранее Утро.ру писало про то, как мальчикам красили губы на съемках фильма "Приключения Электроника".

