Покинувший психбольницу комик Позов готовится к операции на носу

На долю артиста выпали серьезные испытания

Дмитрий Позов, популярный российский лицедей, после выписки из психиатрической клиники, где проходил лечение от депрессии, сообщил, что теперь вынужден решать новые проблемы со здоровьем. На просторах интернет-пространства любимец публики пожаловался, что у него запланирована операция на носу, кроме того, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

По словам знаменитости, сразу после выписки он собирался активно провести летние недели, но вместо этого почти все время проводит в больницах и кабинетах врачей. Артист отметил, что иногда ему приходится принимать по 10–12 таблеток в день, он уже прошел курс капельниц, ряд процедур и небольшие хирургические вмешательства. Впереди, по его словам, не менее трех недель лечения, включая восстановление носового дыхания и дополнительные капельницы.

Юморист признался, что порой хотел прекратить лечение из-за усталости, однако подчеркнул, что игнорировать проблемы со здоровьем нельзя, и посоветовал своим подписчикам обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.

К слову, ранее другой российский лицедей получил серьезную травму в ДТП.