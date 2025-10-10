Грудь "самой сексуальной в мире судьи" выпала из кожаного бикини - горячее фото

Пикантную фотографию активно обсуждают в соцсетях

Итальянская модель и телеведущая Клаудия Романи снова оказалась в центре внимания, представ в смелом образе, который моментально вызвал бурю эмоций у поклонников.

Женщина-арбитр, получившая в Сети титул "самой сексуальной судьи в мире", продемонстрировала роскошную фигуру в кожаном микробикини глубокого черного цвета. Комплект с миниатюрным бюстгальтером и трусиками на узких завязках на талии подчеркивал каждую линию ее тела. Модель не только прекрасно справляется с судейством, но и может похвастаться пышными женственными формами.

Судя по ее внешнему виду, Клаудия серьезно относится к тренировкам и здоровому образу жизни: рельефные мышцы и подтянутая осанка говорят сами за себя. Поклонники отметили, что для своих 43 лет звезда выглядит просто безупречно. Она не раз признавалась, что спорт занимает особое место в ее жизни и помогает оставаться роскошной женщиной.

Ранее похожие восторги вызвали фотографии певицы Анастасии Стоцкой. Исполнительница, которой также исполнилось 43 года, продемонстрировала стройную фигуру и сияющий вид. Стоцкая тоже тщательно следит за собой и активно занимается спортом, доказывая, что возраст не мешает оставаться в превосходной форме.