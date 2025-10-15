46-летняя звезда "Кухни" Подкаминская скинула одежду и осталась в одном белье

Курс рубля
Актриса театра и кино Елена Подкаминская, известная по сериалу "Кухня", опубликовала видео со съемок нового проекта "Виноделы". На кадрах артистка предстала в песочной юбке, коричневых сапогах и кружевном мини-бюстгальтере, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы звезды были аккуратно собраны заколкой.
Поклонники не скупились на комплименты, восхищаясь ее утонченностью и формами. В комментариях писали, что актриса "потрясающе выглядит", "излучает легкость и женственность" и "способна затмить любую молодую коллегу".
Фанаты отметили, что знаменитость не только талантлива, но и невероятно ухожена. Судя по внешнему виду, актриса много времени уделяет спорту и внимательно следит за питанием – иначе трудно было бы сохранить такую форму на пятом десятке.
Видео звезды в нижнем белье моментально набрало множество лайков и стало очередным доказательством того, что женщины в любом возрасте могут выглядеть прекрасно.
