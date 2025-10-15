46-летняя звезда "Кухни" Подкаминская скинула одежду и осталась в одном белье

46-летняя звезда "Кухни" Подкаминская скинула одежду и осталась в одном белье
Елена Подкаминская. Фото: Ivanaivanova. Собственная работа/wikimedia.org
Откровенная фотография знаменитости взбудоражила мужчин

Актриса театра и кино Елена Подкаминская, известная по сериалу "Кухня", опубликовала видео со съемок нового проекта "Виноделы". На кадрах артистка предстала в песочной юбке, коричневых сапогах и кружевном мини-бюстгальтере, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы звезды были аккуратно собраны заколкой.

Кадр: соцсети

Поклонники не скупились на комплименты, восхищаясь ее утонченностью и формами. В комментариях писали, что актриса "потрясающе выглядит", "излучает легкость и женственность" и "способна затмить любую молодую коллегу".

Фанаты отметили, что знаменитость не только талантлива, но и невероятно ухожена. Судя по внешнему виду, актриса много времени уделяет спорту и внимательно следит за питанием – иначе трудно было бы сохранить такую форму на пятом десятке.

Видео звезды в нижнем белье моментально набрало множество лайков и стало очередным доказательством того, что женщины в любом возрасте могут выглядеть прекрасно.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию Анастасии Волочковой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Россия поставит на место США: назван способ предотвратить ядерную войну

Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

"Все вышли": Трамп неожиданно объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей