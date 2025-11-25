Зара рассказала, как едва не потеряла ребенка во время первых родов

"Просто тянуло живот": Зара вспомнила, как чуть не потеряла ребенка
Зара. Фото: АГН Москва
Помогли врачи, которые провели оперативное вмешательство

Эстрадная певица Зара призналась, что едва не потеряла старшего сына Даниила во время родов. В интервью Наталье Подольской звезда рассказала, как наследник рождался на свет – мальчика могло бы и не стать, если бы не оперативность медиков.

Беременность у Зары протекала вполне нормально. В день родов с утра женщина почувствовала что-то неладное, обратив внимание на тянущие ощущения в области живота. Во время телефонной консультации с медиком вместе с мужем они решила направиться в медучреждение, передает женский журнал "Клео.ру".

Исследование показало отслоение плаценты, из-за которой ребенок в утробе столкнулся с острым недостатком кислорода. Зару экстренно подготовили к родам – в тот момент ситуация была настолько критической, что она могла лишиться малыша.

Все прошло хорошо, у младенца не было видимых осложнений. 

"Ни кровотечения не было, ни воды не отошли, просто тянуло живот", – вспоминает певица.

Зара порассуждала о возможных последствиях гипоксии. Так, разговаривать ребенок начал позднее своих сверстников – после того, как ему исполнилось 2,5 года. Однако помощь логопеда, которого подобрали по рекомендации невролога, дала свои плоды. Ребенок не только заговорил, но и молниеносно смог наверстать упущенное в развитии коммуникативных навыков.

Источник: YouTube-канал Натальи Подольской ✓ Надежный источник
