Зара рассказала, как едва не потеряла ребенка во время первых родов

Помогли врачи, которые провели оперативное вмешательство

Эстрадная певица Зара призналась, что едва не потеряла старшего сына Даниила во время родов. В интервью Наталье Подольской звезда рассказала, как наследник рождался на свет – мальчика могло бы и не стать, если бы не оперативность медиков.

Беременность у Зары протекала вполне нормально. В день родов с утра женщина почувствовала что-то неладное, обратив внимание на тянущие ощущения в области живота. Во время телефонной консультации с медиком вместе с мужем они решила направиться в медучреждение, передает женский журнал "Клео.ру".

Исследование показало отслоение плаценты, из-за которой ребенок в утробе столкнулся с острым недостатком кислорода. Зару экстренно подготовили к родам – в тот момент ситуация была настолько критической, что она могла лишиться малыша.

Все прошло хорошо, у младенца не было видимых осложнений.

"Ни кровотечения не было, ни воды не отошли, просто тянуло живот", – вспоминает певица.

Зара порассуждала о возможных последствиях гипоксии. Так, разговаривать ребенок начал позднее своих сверстников – после того, как ему исполнилось 2,5 года. Однако помощь логопеда, которого подобрали по рекомендации невролога, дала свои плоды. Ребенок не только заговорил, но и молниеносно смог наверстать упущенное в развитии коммуникативных навыков.