Звезда российского телевидения Аксельрод рассказал о совете от Зеленского

Артист до сих пор благодарен коллеге

Известный израильский юморист и участник телепроекта "Comedy Баттл" на канале ТНТ Илья Аксельрод поделился воспоминанием о съемках в украинском шоу "Рассмеши комика". Он рассказал, что тогда получил дельный совет от Владимира Зеленского, который в тот период еще не начал политическую карьеру и входил в состав судей шоу.

Артист поделился, что его выступление оказалось откровенно неудачным. Шутки не вызвали реакции у зала, и атмосфера была напряженной. Однако, как отметил популярный хохмач, его не стали сразу выводить из проекта. Напротив, Зеленский посоветовал ему сменить тему, объяснив, что выбранный материал оказался непонятным для местной аудитории.

Комик уточнил, что участие в рейтинговом шоу стало для него логичным продолжением карьеры после российских проектов. До этого он уже успел заявить о себе в "Comedy Баттл" и появлялся на сцене Comedy Club, что дало ему определенный опыт и известность.

Юморист живет на Земле Обетованной с шести лет, выступал в Израильской лиге КВН, а в 2012 году дошел до финала "Comedy Баттл". В разные годы он принимал участие и в других популярных юмористических проектах.

