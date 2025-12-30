Лоза заявил, что исполнительницу "Матушки" Куртукову знают "по двум строчкам"

Скандал автора "Плота" с 32-летней певицей набирает обороты

Юрий Лоза отреагировал на слова исполнительницы хита "Матушка-земля" Татьяны Куртуковой, которая ранее заявила, что тот загазлайтил ее за отказ покупать песню "Сосеночки" – якобы после этого певец заявил, что не знает даже имени такой артистки.

Позднее автор "Плота" уточнил, что анализировал рынок, чтобы понять, кто из артистов может купить эту песню. Начал обзванивать представителей певцов – и с самой Куртуковой не говорил.

"Что с ней говорить? Вот вы подходите на стоянке к такси, вы же не разговариваете с машиной. Вы говорите с шофером", – высказался певец.

Артист сообщил, что лично ни разу не видел 32-летнюю певицу. Диалог у Юрия состоялся с директором Татьяны, который ею "управляет". И песню предложил не только Куртуковой, но и остальным артистам этого же жанра. А обид никаких не испытывает из-за того, что песня кому-то не могла подойти.

Однако, считает Лоза, у Татьяны есть всего один хит. И та "краем уха" отреагировала на его восприятие и мнение по поводу эстрады современности. Юрий считает, что ныне слушатели запоминают лишь отрывки от песен, которые успели завируситься. А вот в его годы "девочки выписывали в блокнот тексты, потому что у них была история".

"Из песни "Матушка" все знают только слова про зазнобушку. Куртуковой было бы лестно, если бы ей сам Лоза позвонил. Но я ей не звонил. Ее знают по двум строчкам, пока у нее ничего другого нет", – высказался певец.