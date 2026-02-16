Сын советской звезды Людмилы Солоденко назвал причину смерти матери

Сын советской звезды назвал причину смерти матери
Людмила Солоденко. Кадр: YouTube
Любимица публики завершила свое земное пребывание на 80-м году жизни

Стало известно, из-за чего оборвался жизненный путь известной артистки Людмилы Солоденко, запомнившейся зрителям по легендарной советской киноленте "Кин-дза-дза". О причине трагедии рассказал ее наследник, пошедший по стопам матери, актер Андрей Лавров.

Он сообщил, что 12 февраля его родительница отдала Богу душу после перенесенного четвертого инсульта. По словам убитого горем мужчины, последние три месяца ее состояние было крайне тяжелым – она не поднималась с постели и нуждалась в постоянном уходе.

Артистке было 79 лет. Прощание состоялось 16 февраля, ее похоронили на одном из московских погостов.

Покойная звезда оставила заметный след в советском и российском кино. В ее фильмографии – десятки работ, среди которых "Восьмое чудо света", "Биндюжник и король", "Курорт особого назначения" и другие картины, в которых она создавала яркие, запоминающиеся образы.

Своей необычной внешностью актриса была обязана отцу кубинского происхождения. Ее детство оказалось непростым: после смерти матери девочку определили в специализированный детский дом для детей, рожденных от иностранцев, и этот сложный жизненный опыт закалил ее характер.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярных телесериалов.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Премьер Дании жутко опозорилась в Европе после слов об ударах по России

Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"

Эстонский министр начал открыто угрожать России войной на ее территории

Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей