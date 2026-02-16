Сын советской звезды Людмилы Солоденко назвал причину смерти матери

Любимица публики завершила свое земное пребывание на 80-м году жизни

Стало известно, из-за чего оборвался жизненный путь известной артистки Людмилы Солоденко, запомнившейся зрителям по легендарной советской киноленте "Кин-дза-дза". О причине трагедии рассказал ее наследник, пошедший по стопам матери, актер Андрей Лавров.

Он сообщил, что 12 февраля его родительница отдала Богу душу после перенесенного четвертого инсульта. По словам убитого горем мужчины, последние три месяца ее состояние было крайне тяжелым – она не поднималась с постели и нуждалась в постоянном уходе.

Артистке было 79 лет. Прощание состоялось 16 февраля, ее похоронили на одном из московских погостов.

Покойная звезда оставила заметный след в советском и российском кино. В ее фильмографии – десятки работ, среди которых "Восьмое чудо света", "Биндюжник и король", "Курорт особого назначения" и другие картины, в которых она создавала яркие, запоминающиеся образы.

Своей необычной внешностью актриса была обязана отцу кубинского происхождения. Ее детство оказалось непростым: после смерти матери девочку определили в специализированный детский дом для детей, рожденных от иностранцев, и этот сложный жизненный опыт закалил ее характер.

