"Блеск и пепел" Виктора Сухорукова: как внутри одной семьи уместилась целая эпоха

Артист рассказал о новой театральной постановке

Театр имени Вахтангова гудел от премьеры, в которой после долгого перерыва на сцену вновь вышел Виктор Сухоруков. В спектакле "Блеск и пепел" режиссера Анатолия Шульева он воплотил не просто образ ювелира, а целую историческую эпоху. Это не глянцевая история о драгоценностях, а суровая семейная сага о династии Кутейниковых, разорванной надвое революцией.

В интервью актер философски рассуждает о своем персонаже, предлагая судить его по детям, которых у героя четверо, не считая приемного сына. Своего героя, отмечающего 60-летний юбилей, Сухоруков называет "архивом и энциклопедией", находящимся в "листопаде" и верящим в спасительную силу красоты.

Главной трагедией истории он считает предательство, когда в самый страшный час приемный сын отворачивается от семьи. Его герой – собирательный, но узнаваемый образ, чья биография перекликается с судьбой реального русского ювелира Павла Овчинникова.

Виктор Сухоруков в беседе с женским журналом "Клео.ру" проводит пугающие параллели с современностью. По его мнению, предреволюционная Россия 1917 года очень напоминает сегодняшний мир. Он отмечает, что у нас "есть сила, ум и терпимость, но не хватает совести". Актер убежден, что все открытия и цивилизация рождаются вопреки обстоятельствам. Страсть, талант и мечта – вот что двигает мир вперед.

Свое возвращение в родной театр после долгого отсутствия актер называет притяжением к "заколдованному месту". Артист покинул культурное заведение в 2021 году, но сегодня вновь блистает на родных подмостках.

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