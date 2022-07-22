ВС РФ при поддержке войск ЛДНР уверенно движутся вперед

Уже несколько месяцев российские военные успешно проводят специальную операцию на территории Украины, главной задачей которой является денацификация и демилитаризация этого государства. Западные кураторы киевского режима продолжают снабжать украинских боевиков смертоносным оружием. Недавно им на вооружение прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS, из которых украинцы тут же начали обстреливать мирные города Донбасса.

Впрочем, помощь западной коалиции не способна повлиять на ход спецоперации. Российские военные при поддержке союзных армий продолжают уничтожать зарубежные вооружения и наемников. Так, ВС РФ совместно с войскам ЛДНР освободили 253 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Новую Каменку и Стряповку, и продолжают уверенное продвижение вперед. О последних событиях с фронта читайте в онлайн-трансляции "Утро.ру". Сводку за прошлую неделю можно посмотреть здесь.

08:57 СБУ готовит в Николаеве зачистки нелояльных Киеву граждан, а также "неблагонадежных людей", имеющих связи с Россией. За доносы на них служба будет платить по $100, сообщили РИА Новости российские силовики. Информацию им передали источники в СБУ.

08:27 Безопасный коридор для судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели, гарантии получены, сообщил источник РИА Новости.

22 июля

21:33 В Раду внесли проект постановления о санкциях против крупных российских чиновников. Там значатся Володин, Матвиенко, Медведев, Захарова.

21:03 Лукашенко заявил, что Белоруссия сотрудничает с Крымом, ЛНР и ДНР, де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента.

20:10 Следователи СК России фиксируют последствия обстрелов националистами Кировского района Донецка.

19:15 Генсек ООН отправится в Стамбул в четверг вечером в рамках усилий по достижению договоренностей об экспорте зерна с Украины и из РФ.

18:44 Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены.

17:56 Минстрой РФ определил те объекты, которые нужно снести в Мариуполе, и уточнил сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

17:05 В Харькове начали выплачивать пенсии в российских рублях.

16:47 Власти Киева решили доработать законопроект о медиа, запретив все российские СМИ – Минкультуры Украины.

16:10 СБУ заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из ДНР, приговорившему к смертной казни иностранных наемников.

15:48 Аграрии ДНР приступили к сбору урожая бахчевых – в регионе налаживается мирная жизнь.

15:07 Глава ДНР Денис Пушилин и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подписали коммюнике о сотрудничестве.

14:41 Украинские войска за 3 минуты обстреляли 3 населенных пункта ДНР, в т.ч. Донецк, снарядами из "Града" - представительство в СЦКК.

14:09 Вооруженные силы США рассматривают возможность приобретения до 480 РСЗО HIMARS, следует из информации о закупках, пишет РИА "Новости".

13:22 ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников.

12:56 Украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и военной техники, обезврежен в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

12:20 Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны.

11:06 Украинские боевики на харьковском направлении начали массово применять в качестве ударных гражданские дроны. За день только на одном участке боевики могут сбросить до десятка бомб, сделанных на основе гранатометного выстрела.

10:20 Украина вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО, заявили власти ВГА.

09:05 Вооруженные силы Украины в ночь на 21 июля выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 12 ракет. Система противовоздушной обороны отразила удар, передает телеканал "360".

08:30 Украинские войска минируют территории на харьковском направлении "лепестками" – противопехотными минами. Целые "плантации" этих смертельно опасных устройств разбросаны прямо у российской границы в районе села Избицкое.

07:35 Союзные силы уже отбили соседнее село Рубежное и наносят удары по выявляемым позициям националистов в Старом Салтове, находящемся на правом берегу Северского Донца.

21 июля

21:34 Мелитопольский завод автотракторных запчастей в ближайшее время намерен выйти на российский рынок.

21:02 Литва передаст Украине в качестве военной помощи бронетранспортеры М-113 и М-577 – Минобороны балтийской республики.

20:35 США обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины – Пентагон.

20:01 Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву, заявил шеф Пентагона.

19:26 Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям на Украине этой зимой, сообщило агентство Bloomberg.

18:20 В Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение ВСУ.

17:38 Следственный комитет расследует обстоятельства новых обстрелов украинскими силовиками территории Курской области.

17:06 Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Нехотеевка со стороны Украины, погиб местный житель.

16:00 Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС.

15:43 США на этой неделе объявят о передаче Киеву еще четырех РСЗО HIMARS, сообщает Пентагон.

15:05 Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, он за деньги сообщал координаты блокпостов в Херсоне.

13:43 Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения, к ним относится не только освобождение ЛНР и ДНР, но и ряда других территорий.

12:50 В Херсонской и Запорожской областях задержаны пособники украинских войск, изъяты 18 гранат, 5 ружей, патроны, сообщают местные власти.

12:40 Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

12:08 Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

11:23 Село Берестовое в ДНР взято под контроль НМ ЛНР, передают "Известия".

10:32 Для перевозки зерна по Черному морю создадут безопасные коридоры, сообщает "РИА Новости". Для разминирования портов нужно время. Но перевозить зерно можно по безопасным маршрутам, они уже определены.

09:49 Киевские войска обстреляли 12 ракетами из американской РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона.

09:40 Курский губернатор сообщил, что со стороны Украины идёт артобстрел приграничных территорий, под огнём – пункт пропуска Крупец.

08:59 Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в спецоперации на Украине. Министр дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов, передает "Пятый канал".

08:38 Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

07:45 В украинские войска в последний месяц мобилизуют в основном жителей сел, у которых не хватает денег, чтобы откупиться от призыва, рассказали РИА Новости российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в ВСУ. Суммы взяток зависят от обстоятельств: откупиться от патруля, который ловит уклонистов "на улице", можно за $100, а комиссоваться в военкомате – уже за $5 тыс и более

20 июля

20:58 НАТО начала бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы ее не остановили на Украине, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи на переговорах с Владимиром Путиным в Тегеран.

20:41 Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР – Белокуракинским и Троицким..

19:50 Союзным силам удалось освободить 254 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.

18:26 Украинские войска в 17.30 мск обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

17:42 Администрация Казачьей Лопани (Харьковская область) решила эвакуировать жителей в Белгородскую область из-за украинских обстрелов.

16:45 Украинские военные обстреляли пригород Новой Каховки, информация о возможных разрушениях уточняется.

16:20 Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

14:21 Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину – Басурин.

13:36 Слуцкий заявил, что если переговоры с Украиной возобновятся, условия со стороны России будут качественно более жесткими.

13:11 Командование ВСУ готовит контрнаступление на попаснянском направлении, сообщил офицер Народной милиции ЛНР.

13:00Раскрыты планы Киева уничтожить Черноморский флот и захватить Крым.

12:28 В Запорожской области поражен пункт дислокации запрещенного нацистского формирования "Правый сектор*".

12:17 Лига безопасного интернета с 24 февраля выявила порядка 16,6 млн фейковых сообщений об СВО.

11:40 Украинские войска обстреляли Херсон, 5 ракет из 6 сбила ПВО, одна упала в районе Антоновского моста, последствия выясняют.

11:14 Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Брянский губернатор сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи с территории Украины, пострадавших нет, повреждена автодорога.

10:01 Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.

09:45 В Херсонской области утром сработали системы ПВО, МВД региона сообщает о перехвате ракет.

09:17 Практически все диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах.

08:31 Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших.

08:00 Вторгнутся ли польские войска на Украину – ответ военного эксперта.



19 июля

21:13 Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

20:30 Украинская армия целенаправленно била по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Каховского района. По его словам, поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 млн кубометров.

19:30 При украинском обстреле в районе ГЭС Новой Каховки поврежден газопровод, работают экстренные службы, сообщил РИА Новости источник в администрации города. Повреждения от обстрела не затронули важные элементы объекта, энергоснабжение не приостановлено, уточнил он.

18:46 Украинские войска нанесли ракетный удар в район ГЭС в Новой Каховке, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости глава администрации города.

18:40 Советник главы ДНР и военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Народной милиции республики требуется разведданные со спутников России, передает "Радио 1".

17:44 Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский народ воспринимает российских солдат как миротворцев, а украинских военных жутко боится.

16:54 Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров.

15:50 Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

13:46 Совет ЕС выделит Украине военную помощь на дополнительные 500 млн евро.

13:17 Освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году – Басурин.

13:00 ВС РФ уничтожили две батареи РСЗО "Ураган", три взвода РСЗО "Град" и 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" ВСУ;

12:40 В результате ракетного удара в Константиновке поражен пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона", уничтожено до 250 иностранных боевиков.

12:25 Войска ДНР перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо.

12:22 Газоснабжение Запорожской области, где Украина отключила газ, будет восстановлено через два месяца путем прокладывания газопровода из РФ.

11:53 Мэрия Тбилиси с 31 июля прекратит программу по обеспечению бесплатным жильем беженцев с Украины.

11:24 ВСУ за сутки выпустили более 660 снарядов по территории ДНР.

10:57 Штурмовики ДНР – 6-й тербат – надеются на скорейшую победу, желательно к 1 сентября.

10:37 Украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке, сработала система ПВО, но есть попадания.

10:20 Шойгу поставил группировке войск "Восток" задачу при ударах по ВСУ.

10:02 Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 2,6 млн человек.

09:40 Власти ДНР в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя получили достоверные данные, что он произошел по вине военных Украины.

09:07 Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине.

08:29 За последние два месяца порядка 60 участников СВО отправились на реабилитацию в санатории РФ при помощи социальной организации "Русичи-центр".

08:02 Российские хакеры RaHDit смогли наладить канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным.

07:15 Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР. Ранее республики Донбасса помимо России решили признать Сирия, Северная Корея, Абхазия и Южная Осетия.

18 июля