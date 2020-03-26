Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские военные осчастливили итальянцев

Российские военные осчастливили итальянцев
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
продолжение"Езжу по инфекционкам": Собчак спасает мать
Истории об "агрессивных русских" забыты

Итальянцы счастливы, что на их земле высадились российские военные. Жители радостно реагируют при виде колонн машин со специалистами в форме, которые прибыли из России на помощь страдающей от коронавируса Италии. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова репортаж местного телевидения.

"Вон он – апогей изоляции, апофеоз российской угрозы", – написала дипломат в "Фейсбук". Как отметила Захарова, в сюжетах не говорится об "агрессии русских", но высоко оценивается помощь, которую россияне оказывают итальянцам в этот сложный период.

За последние дни в Италию прибыли почти 100 эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ. На 15 самолетах в страну доставлено оборудование для дезинфекции и проведения анализов. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину 21 марта обратился итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Эта страна переживает самую сильную эпидемию после Китая. Велика вероятность, что в России распространение заболевания может пойти по итальянскому сценарию.

По последним данным, в России за последние сутки подтверждено 163 новых заболевания коронавирусом.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей