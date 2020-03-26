Истории об "агрессивных русских" забыты

Итальянцы счастливы, что на их земле высадились российские военные. Жители радостно реагируют при виде колонн машин со специалистами в форме, которые прибыли из России на помощь страдающей от коронавируса Италии. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова репортаж местного телевидения.

"Вон он – апогей изоляции, апофеоз российской угрозы", – написала дипломат в "Фейсбук". Как отметила Захарова, в сюжетах не говорится об "агрессии русских", но высоко оценивается помощь, которую россияне оказывают итальянцам в этот сложный период.

За последние дни в Италию прибыли почти 100 эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ. На 15 самолетах в страну доставлено оборудование для дезинфекции и проведения анализов. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину 21 марта обратился итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Эта страна переживает самую сильную эпидемию после Китая. Велика вероятность, что в России распространение заболевания может пойти по итальянскому сценарию.

По последним данным, в России за последние сутки подтверждено 163 новых заболевания коронавирусом.