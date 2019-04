"Кикимора, сгинь!": Собчак затравили за странный вид

Телеведущая вовсю наслаждается жизнью в Африке

Ксения Собчак путешествует. Теперь она в Кении и щедро делится снимками оттуда в соцсети. На самом новом она предстала в необычном образе. Подписчики уже распекли светскую львицу за вид.

На фото "блондинка в шоколаде" изображена в пестром наряде, со светлыми штанишками, в коричневых сапожках. На голове – небольшая шляпа, темные очки защищают глаза от яркого солнца. Она стоит, подбоченившись, скрестив ноги, и смотрит куда-то вдаль. Неподалеку, чуть ниже, расположен вертолет.

"Под покровом небес",

– такую короткую фразу оставила теледива под кадром. И добавила по-английски: "Wearing woweffect-cardigan (Носить вау-эффект кардиган)".

Пост не остался незамеченным. Фолловеры отреагировали сразу и довольно бурно. Комментарии были разные. Особенно бушевали хейтеры.

"Кикимора, сгинь!", "Став независимой после развода, баба почуяла в сердце свободу! Самодостаточна и солнцелика. Смотрим, как Ксюша становится фриком!", "А да, и в шторах", "Это промах", "Африканка замечательной красоты и сложения!", "С пугалом ассоциируется – так было задумано?", "Ксения Сволочкова", Чем бы баба не тешилась",

– ядовито злословили они. Некая дама упрекнула: "Чего только не терпит Камера, лишь бы удивить, эпатировать, вызвать у нас чувство по прозвищу – Вау! А дальше-то что, Ксюш? В чем смысл жизни? Вот в этих кистях на фоне вертолета? Просто красивое фото? Тогда для чего? Для чего и для кого все это?"

Фанаты же, напротив, восхищались. "Радуешь глаз, Ксения", "Вау", "Сногсшибательно", "Очень", "Четко", "Шикарна", "Хороша, "Такой интересный кардиган, со среднеазиатскими мотивами", "Находчивая и экспериментальная!", "Роскошная Ксюха!", "Молодец", "Очень атмосферно", – не поскупились они на лестные слова.

На другом фото Собчак также показана в одежде ярких цветов, в той же стилистике. При этом она с восторгом сообщила о поездке и эмоционально поделилась сильными впечатлениями, полученными от пребывания в этой стране.



"Colours of Africa – Kenia is amazing, totally in love! (Цвета Африки. Кения удивительна. Полностью влюблена)", – написала светская львица под снимком, где запечатлена веселой в пышной фиолетовой юбке с узором и завышенной талией, красном топе, чалме и темных очках, да не одна. На фоне травы и деревьев она прижалась спиной к улыбающемуся стройному темнокожему мужчине, стоящему рядом, отмечает "Пятый канал".

У подписчиков страницы "блондинки в шоколаде" кадр вызвал смешанные чувства. Одни теряются в догадках, к чему или к кому относятся слова теледивы о влюбленности. Другие насмехаются:

"Собчак мужа нашла", "Отличная пара".

Ранее телеведущая показалась такой же жизнерадостной. Но и тогда мнения фолловеров сильно разошлись, некоторые заподозрили, что она веселится неспроста. А уж если Ксению Анатольевну еще и в откровенном виде заметят, то ей достанется по полной...

Вот так и живет светская львица – под ехидные замечания и восторженные комплименты. Хотя совсем не переживает из-за этого, скорее, напротив, забавляется...