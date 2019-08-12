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Будьте осторожны: в корвалоле нашли опасное вещество

Будьте осторожны: в корвалоле нашли опасное вещество
Фото: ITAR-TASS
Популярное лекарство может навредить здоровью

Врачи предупреждают, корволол может быть опасен. В составе этого лекарственного средства есть спирт и фенобарбитал – эти вещества вызывают привыкание и формирует зависимость, а также обладают рядом побочных эффектов.

"МедикФорум" предупреждает – зависимость может появиться уже спустя пару недель после приема. Потом пациентам начинает казаться, что старая доза уже не эффективна, они начинают увеличивать количество капель настолько, что пузырек может уходить за один-два дня.

Победить зависимость от фенобарбитала самостоятельно практически невозможно. А при передозировке есть риск остановки дыхания, - предупреждает "ФедералПресс".

Также медики отметили, что корвалол содержит этиловый эфир, масло мяты и едкий натр. Согласно описанию препарата, корвалол лечит заболевания сердца, однако врачи утверждают, что лекарство угнетает сердечную деятельность. 

Ранее "Утро" рассказывало о первых признаках диабета. 

Дарья ПЕТРОВА
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