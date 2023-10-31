Архитектор Даниэль Дендра выступит на Московской неделе интерьера и дизайна

Участниками мероприятия стали более 650 профильных компаний

В столице завершается III Московская неделя интерьера и дизайна. В заключительный день, 31 октября, в Манеже запланировано выступление известного архитектора Даниэля Дендры и дизайнера Сандипа Сангару. Всего в рамках мероприятия выступили свыше 100 российских и зарубежных спикеров.

"III Московская неделя интерьера и дизайна собрала столичных, региональных и зарубежных представителей отрасли, которые демонстрируют гостям мероприятия лучшие результаты своей деятельности",

– отметила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Свою продукцию на выставке представили более 650 компаний. Посетители могли не только увидеть и оценить новинки, но и приобрести мебель, декор, текстиль, посуду, товары для ремонта и отделки и многое другое от российских и международных производителей.

Помимо выставочной составляющей, мероприятие является площадкой для налаживания бизнес-контактов. За первые дни III Московской недели интерьера и дизайна участники подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая Соглашение в рамках строительства, отделки и меблировки многофункционального центра в Дубае для проведения спортивных и других мероприятий.

Образовательная программа тоже весьма насыщенная. В первые три дня состоялось более 75 тематических сессий, перед гостями выступили более 100 российских и иностранных специалистов, в том числе итальянский архитектор Пьеранджело Моро и создатель здания национального киноархива XXI века в Мехико архитектор Михель Рохкинда.

Во вторник, 31 октября, посетители смогут побывать на встрече с автором проектов жилых кварталов и башен-небоскребов в Испании, Дубае, Австралии Даниэлем Дендрой и дизайнером из Индии Сандипом Сангару, который расскажет, как преобразить квартиру без капитального ремонта.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит в столице уже в третий раз. Первые мероприятия вызвали большой интерес среди профессионалов и горожан.