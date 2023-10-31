Архитектор Даниэль Дендра выступит на Московской неделе интерьера и дизайна

Архитектор Даниэль Дендра выступит на Московской неделе интерьера и дизайна
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Участниками мероприятия стали более 650 профильных компаний

В столице завершается III Московская неделя интерьера и дизайна. В заключительный день, 31 октября, в Манеже запланировано выступление известного архитектора Даниэля Дендры и дизайнера Сандипа Сангару. Всего в рамках мероприятия выступили свыше 100 российских и зарубежных спикеров.

"III Московская неделя интерьера и дизайна собрала столичных, региональных и зарубежных представителей отрасли, которые демонстрируют гостям мероприятия лучшие результаты своей деятельности",

– отметила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Свою продукцию на выставке представили более 650 компаний. Посетители могли не только увидеть и оценить новинки, но и приобрести мебель, декор, текстиль, посуду, товары для ремонта и отделки и многое другое от российских и международных производителей.

Помимо выставочной составляющей, мероприятие является площадкой для налаживания бизнес-контактов. За первые дни III Московской недели интерьера и дизайна участники подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая Соглашение в рамках строительства, отделки и меблировки многофункционального центра в Дубае для проведения спортивных и других мероприятий.

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Образовательная программа тоже весьма насыщенная. В первые три дня состоялось более 75 тематических сессий, перед гостями выступили более 100 российских и иностранных специалистов, в том числе итальянский архитектор Пьеранджело Моро и создатель здания национального киноархива XXI века в Мехико архитектор Михель Рохкинда.

Во вторник, 31 октября, посетители смогут побывать на встрече с автором проектов жилых кварталов и башен-небоскребов в Испании, Дубае, Австралии Даниэлем Дендрой и дизайнером из Индии Сандипом Сангару, который расскажет, как преобразить квартиру без капитального ремонта.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит в столице уже в третий раз. Первые мероприятия вызвали большой интерес среди профессионалов и горожан.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Time: Зеленский в ярости из-за упавшего интереса Запада к Украине

Киев считает себя преданным союзниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей