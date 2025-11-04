Губернатор Подмосковья вручил государственные награды ко Дню народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград в Доме правительства региона, приуроченную к 20-летию Дня народного единства.

"Сегодня у этого праздника особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение",

– сказал Воробьев, обращаясь к награжденным.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, среди удостоенных наград значатся Герой РФ Юрий Мизерный, получивший звание "Почетный гражданин Московской области". Участник спецоперации подчеркнул, что в современных условиях День народного единства обрел глубокий смысл.

Также сообщается, что Орден Пирогова вручен главному научному сотруднику МОНИКИ Виктору Егорову, разработавшему инновационные методы лечения в оториноларингологии.

"Награда любого сотрудника – это оценка коллектива",

– сказал Егоров.

Почетные грамоты губернатора Московской области получили спасатель Сергей Щетинин, учитель математики Татьяна Кирьянова и директор училища олимпийского резерва Татьяна Подорожная.

Ранее глава Подмосковья рассказал, как в регионе поддерживают приемные семьи.