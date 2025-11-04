Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград в Доме правительства региона, приуроченную к 20-летию Дня народного единства.
"Сегодня у этого праздника особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение",
– сказал Воробьев, обращаясь к награжденным.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, среди удостоенных наград значатся Герой РФ Юрий Мизерный, получивший звание "Почетный гражданин Московской области". Участник спецоперации подчеркнул, что в современных условиях День народного единства обрел глубокий смысл.
Также сообщается, что Орден Пирогова вручен главному научному сотруднику МОНИКИ Виктору Егорову, разработавшему инновационные методы лечения в оториноларингологии.
"Награда любого сотрудника – это оценка коллектива",
– сказал Егоров.
Почетные грамоты губернатора Московской области получили спасатель Сергей Щетинин, учитель математики Татьяна Кирьянова и директор училища олимпийского резерва Татьяна Подорожная.
Ранее глава Подмосковья рассказал, как в регионе поддерживают приемные семьи.
Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу