Ефимов: жители Гольяново начали осмотр новых квартир в ЖК в рамках реновации

Это уже третий дом, который построили на Амурской улице для участников программы

Город предложил жителям Гольянова равнозначное жилье в ЖК на Амурской улице вместо семи старых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый жилой комплекс находится по адресу: улица Амурская, дома 1А/1/1, 1А/1/2 и 1А/1/5. Это третья новостройка, которую воздвигли на ней для переселения участников программы реновации.

"Всего в Гольянове возвели пять жилых комплексов – помимо Амурской улицы, они расположены на площади Белы Куна и Щелковском шоссе. Таким образом, в Гольянове число домов, жители которых уже получили квартиры по программе реновации или сейчас оформляют документы на равнозначное жилье, достигло 29 – это почти треть зданий, включенных в действующую программу в районе", – рассказал Ефимов.

Новые ЖК в рамках программы превращаются в точку роста и развития городской среды. Нежилые помещения на первых этажах отдают под коммерцию и сферы услуг для жителей кварталов, расположенных неподалеку. А город развивает сопутствующую инфраструктуру.

Жилье будут осматривать по графику, для исключения очередей и оформления документов в комфортном для участников программы режиме. Первые с выбором предложенных квартир определились практически 500 жителей трех домов на Амурской улице, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В ноябре примут практически 750 горожан из трех домов на Щелковском шоссе, спустя месяц – из дома на Амурской улице. Выбрать дату осмотра квартиры и посещения Центра информирования можно в онлайн-формате на mos.ru, либо позвонив по телефону.

ЖК на Амурской улице состоит из пяти корпусов и 13 секций. Общая площадь – более 80 тысяч "квадратов". Дом возведен с учетом принципов безбарьерной среды.

"В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Всего в жилом комплексе 786 квартир. Шесть из них адаптировали для проживания маломобильных граждан – на доступном уровне расположены розетки, дверные ручки и глазки, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а коридоры в квартирах широкие, чтобы удобно было передвигаться", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для комфортного переезда участникам доступна бесплатная услуга в виде вызова грузчиков и транспорта – "Помощь в переезде" также можно заказать на mos.ru, либо в Центре информирования по переселению. На портале также можно подготовиться к переезду – в этом поможет общая инструкция "Переезд по программе реновации" с подробными данными о документах для оформления договора, а также полезными услугами.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый жилой фонд в рамках программы реновации экономит до 40% ресурсов в сравнении со старыми пятиэтажными домами.

Программа утверждена в августе 2017 года и касается порядка 1 миллиона жителей Москвы, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр города поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.

Столица является одним из лидирующих субъектов РФ по объемам строительства. Высокие темпы соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".