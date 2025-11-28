На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии ко Дню воинской славы России

На ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии ко Дню воинской славы России
Фото: mos.ru/ пресс-служба ВДНХ Центр «Космонавтика
Праздничные мероприятия запланированы как в павильонах, так и на открытом воздухе

5 декабря россияне отмечают День воинской славы. Праздник приурочен к важной исторической дате – началу контрнаступления советских войск в битве против немецко-фашистских войск под Москвой. В честь этого события на ВДНХ запланированы специальные тематические мероприятия. Вход бесплатный.

В 13:00 начнется пешеходная экскурсия по территории ВДНХ "Помните ушедших в битве за Москву". Посетители узнают, что было на Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в годы войны, как сотрудники ВСХВ помогали фронту, какие подвиги совершили. Кроме того, гостям расскажут про памятники архитектуры, около которых будет пролегать маршрут экскурсии.

Музей славянской письменности "Слово" приглашает 5 декабря в 19:00 на экскурсию "Безмолвные свидетели войны". Посетители обсудят, как литература в разные годы помогала сохранить память о военных конфликтах и великих сражениях. Особое внимание участники уделят жанру дневниковых записей и писем времен Великой Отечественной войны.

В Центре "Космонавтика и авиация" экскурсия "На крыльях Победы" начнется в 19:30. Посетителям покажут уникальные модели отечественной авиационной и ракетной техники и расскажут, как в СССР смогли в рекордные обеспечить превосходство в воздухе во время битвы за Москву и о революционных конструкторских решениях.

Кроме того, гостей ВДНХ ждут в Музее героизма, который был открыт в этом году 9 мая. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
